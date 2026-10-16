¿Hasta cuándo estará cerrada la estación de Sol de Metro y qué pasa con los transbordos y Cercanías?

La estación de Sol de Metro de Madrid ha cerrado este viernes a las 12:30 horas para proceder a la limpieza de los pozos de ventilación debido a la acumulación de residuos provocada por la acampada instalada en la Puerta del Sol.

El anuncio lo ha avanzado la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, esta mañana durante una entrevista en esRadio, en la que ha explicado que el cierre se mantendrá "por lo menos mientras duren esas labores". Según ha señalado, la medida responde a la necesidad de actuar en una estación que, en sus palabras, presenta "condiciones de insalubridad dentro".

La decisión llega después de que la CAM enviara este pasado jueves una nueva carta al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, para reclamar una intervención urgente ante la acampada.

La petición se apoyaba en un análisis técnico ambiental encargado por Metro de Madrid a los Laboratorios Himalaya. El estudio detecta valores compatibles con la presencia, acumulación y fermentación de orines en distintos puntos de las instalaciones, con concentraciones más elevadas en los pozos de ventilación que en los vestíbulos.

Las mediciones también registran concentraciones de amoníaco que alcanzan el 80% y el 61% del valor límite de exposición laboral diaria en los pozos analizados. El informe advierte de la necesidad de proteger a los trabajadores que tengan que realizar tareas de mantenimiento y limpieza.

Transbordos y Cercanías

El cierre afecta a la estación de Sol de las líneas 1, 2 y 3. Los trenes de las tres rutas continúan circulando por el resto de sus recorridos, pero no efectúan parada en Sol mientras duren los trabajos.

Esto significa que los viajeros no pueden entrar en la estación de Metro ni utilizarla para hacer transbordo de una de estas líneas a otra. La incidencia se limita a esta parada: no supone la suspensión completa de ninguna de las tres líneas.

La situación es distinta en el servicio ferroviario de Cercanías. Renfe Cercanías Madrid ha comunicado a través de sus redes sociales que la estación de Sol permanece abierta y operativa. La compañía también ha asegurado que "no se han detectado problemas de salubridad en sus instalaciones".

📢 INFORMACIÓN IMPORTANTE: Renfe Cercanías Madrid mantiene hoy la estación de Sol abierta y a disposición de sus usuarios, ya que no se han detectado problemas de salubridad en sus instalaciones. — Cercanías Madrid (@CercaniasMadrid) October 16, 2026

Aunque Metro y Cercanías comparten vestíbulo, cuentan con accesos distintos. Por tanto, el cierre del suburbano no implica que los trenes de Cercanías dejen de prestar servicio en Sol. Es decir, los usuarios pueden seguir utilizando esta estación ferroviaria, mientras que el acceso al Metro y los transbordos entre las líneas 1, 2 y 3 permanecen suspendidos.