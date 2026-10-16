Los mensajes del PP tras la dimisión de Mínguez: de los 30 pisos al "mecanismo" del PSOE

Montse Mínguez ha anunciado su dimisión como portavoz del PSOE después de quedar en el centro de la polémica por los negocios inmobiliarios de su pareja, una controversia que ha puesto en cuestión la coherencia de su discurso sobre la vivienda. El PP de Madrid ha aprovechado su salida para lanzar una pulla directa: "Cierra la puerta al salir… de uno de tus 30 pisos". Por su parte, el Partido Popular nacional ha difundido un vídeo de El Chiringuito con una metáfora futbolística que apunta al funcionamiento del conjunto socialista.

La frase utilizada por el PP de Madrid alude a las informaciones sobre la actividad empresarial de su pareja, consejero delegado de un holding inmobiliario, y que han cobrado relevancia por el contraste con el discurso del PSOE sobre el acceso a la vivienda.

Mínguez había apoyado en el Congreso los decretos de Vivienda impulsados por su partido y había cargado contra determinadas prácticas del mercado inmobiliario: "Con los fondos buitre o con las familias". La portavoz del PSOE ha dado muestra así de su doble vara de medir defendiendo los desahucios de la empresa de su pareja y criticándolos cuando los llevan a cabo otros.

Cierra la puerta al salir… de uno de tus 30 pisos. https://t.co/O4TrdbFXdt — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) October 16, 2026

El PP nacional ironiza sobre el funcionamiento del PSOE

La cuenta nacional del Partido Popular ha recurrido a un vídeo de El Chiringuito en el que un periodista analiza el rendimiento del equipo y cuestiona su juego.

"Vamos a empezar con los datos de posesión del equipo, donde no hemos dominado, no sé si la idea era no dominar el juego", dice al comienzo del fragmento. Después añade: "Cuando todo el engranaje falla, igual no es una tuerca o un tornillo, igual es el mecanismo".

El PP utiliza así una comparación futbolística para trasladar la crítica más allá de la dirigente y apuntar al funcionamiento general del PSOE, en plena polémica por la salida de su portavoz.

Mínguez anuncia un "paso atrás" sin aludir a la polémica

La socialista comunicó su decisión en las redes sociales, donde afirmó que se marcha "con la conciencia tranquila, la cabeza alta y la fidelidad intacta a mis principios". También aseguró que daba "un paso atrás" porque consideraba que era lo mejor para el proyecto colectivo al que había dedicado sus esfuerzos.

En su mensaje no hizo referencia directa a los negocios inmobiliarios de su pareja. En cambio, apeló a la situación política y a la necesidad de defender los valores del PSOE frente a la ultraderecha, que, según escribió, pretende cuestionar los avances sociales y los derechos conquistados.