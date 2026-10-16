Metro celebra un aniversario 'dulce' con una edición especial de caramelos de La Pajarita

Metro de Madrid ha presentado este viernes una edición especial de caramelos elaborada conjuntamente con la bombonería La Pajarita con motivo del aniversario de la inauguración del suburbano —el 17 de octubre de 1919—, una colaboración manifestada en dos latas con diseños vinculados a la historia de ambas marcas.

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha dado a conocer esta iniciativa en la estación de Ópera, donde se encuentra uno de los puntos de venta de los citados caramelos, al que se unen los de Sol y Plaza de Castilla. Las ediciones especiales también estarán disponibles en la tienda online del suburbano y en los establecimientos de La Pajarita situados en las calles Villanueva y Marqués Viudo de Pontejos.

La primera lata, de forma romboidal, contiene pajaritas de caramelo de doce sabores y colores, en representación de las doce líneas de la red. Se comercializarán 1.919 unidades, una cifra que hace alusión al año en que echó a andar Metro de Madrid, a un precio de 16,90 euros cada una.

Por su parte, la segunda, de formato redondo, incluye las tradicionales Violetas de Madrid. De esta edición se pondrán a la venta 1.852 unidades, en referencia al año de fundación de La Pajarita, a un precio de 14,90 euros. La adquisición conjunta de ambas latas tendrá un coste de 29,90 euros.

La bombonería abrió sus puertas en 1852 en la Puerta del Sol. Su nombre procede de la figura de papel que se popularizó entre los asistentes a los cafés de la época. Elabora de forma artesanal en su obrador madrileño especialidades como los caramelos clásicos, disponibles en 17 sabores, las violetas y las pajaritas de chocolate.

