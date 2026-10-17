El Gobierno de Ayuso acusa a Martín de permitir ocupar las rejillas de Sol horas después de la limpieza de Metro

Metro de Madrid ha completado los trabajos de limpieza de los respiraderos de la estación de Sol este sábado, pero no reabrirá las instalaciones hasta conocer los resultados de los análisis que deben confirmar que se puede retomar el servicio con todas las garantías.

Cabe recordar que la estación cerró el pasado viernes por la mañana para proceder a la limpieza de los pozos de ventilación debido a la acumulación de residuos provocada por la acampada que ocupa la plaza desde hace tres semanas.

El suburbano ha explicado que los resultados de las mediciones se conocerán este domingo, momento en el que se podrá determinar si las condiciones permiten la vuelta a la actividad. "Metro ya ha finalizado las mediciones para garantizar las óptimas condiciones de seguridad y salud en Sol. La estación permanecerá cerrada durante el día de hoy hasta que mañana se conozcan los resultados de los análisis", ha escrito Metro en su cuenta de X sobre las 14:00 horas.

Según han explicado, tras concluir la limpieza, se pasa ahora a otra fase que exige la ventilación de las instalaciones y la mencionada toma de muestras que analizará un laboratorio externo.

Sin embargo, esta misma tarde, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructura, Jorge Rodrigo, ha acusado al delegado del Gobierno, Francisco Martín, de haber vuelto a permitir la ocupación de las rejillas de ventilación que dan a la plaza.

"Menos de 10 horas después, vuelve a permitir la ocupación de las rejillas de ventilación y las columnas secas. Después de que la acumulación de orines obligara a intervenir para garantizar la seguridad de los trabajadores de Metro, ¿cómo se atreve a permitir que vuelva a ocurrir?", ha escrito en X el de Ayuso, que ha tildado la situación de "vergüenza".

Delegado, con varios días de retraso respecto a cuando le rogamos que permitiera la limpieza, por fin se pudo actuar. Y ahora, menos de 10 horas después, vuelve a permitir la ocupación de las rejillas de ventilación y las columnas secas. Después de que la acumulación de orines… https://t.co/nkdMmFapTB pic.twitter.com/tq79YJc2gU — Jorge Rodrigo Dominguez (@jorgerodrigodo) October 17, 2026

Por su parte, Metro asegura que está haciendo todo lo posible para abrir Sol cuanto antes, aunque supedita esa decisión a los resultados de los análisis que se conocerán mañana.