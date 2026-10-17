El Hospital Infanta Elena, galardonado en los Premios Top 20 en cuatro áreas clave de salud

El Hospital Universitario Infanta Elena ha sumado cuatro nuevos avales a su equilibrio de resultados en determinadas áreas y procesos clínicos al recibir el Premio Top 20 en cuatro categorías que reconocen su excelencia, en la XXVII edición del programa Top20, que cada año otorga IQVIA para reconocer las buenas prácticas del sector hospitalario en función de las áreas de especialidad y criterios de excelencia, y que en 2026, bajo el lema "Incorporando la mirada al valor", ha integrado las metodologías de Hospitales Top 20 y Hospitales Top Value.

Concretamente, en la edición de este año de los galardones el hospital valdemoreño recibió un total de cuatro premios, que reconocen su excelencia en materia de calidad asistencial, resultados clínicos y eficiencia hospitalaria con una nueva dimensión centrada en la adecuación de la práctica asistencial, que permite evaluar no solo qué hacen las organizaciones sanitarias y con qué nivel de calidad lo hacen, sino el impacto que generan sobre la salud, el bienestar y la experiencia de las personas.

Así, el doctor Santos Jiménez de los Galanes, jefe del Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Universitario Infanta Elena, y Paloma Navarrete, DUE del Bloque Quirúrgico, recepcionaron el galardón Top 20 en el Área de "Digestivo", dentro del grupo de "Hospitales con cirugía general común".

IQVIA reconoció también al hospital con el Premio Top 20 en el área de "Riñón y Vías Urinarias" entre los "Hospitales con Nefrología médica". Un galardón que fue recogido por el Dr. Adrián Husillos, jefe del Servicio de Urología del centro valdemoreño, y Beatriz Botrán, supervisora de Enfermería de Consultas Externas.

Por su parte, la Dra. María Bordés, jefa del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Infanta Elena, y de nuevo Botrán, fueron las encargadas de recoger el galardón en la categoría de "Mujer", dentro del nivel "Hospitales con Obstetricia".

Finalmente, el Dr. Javier García Sanz, jefe asociado de la UCI del hospital valdemoreño, y Pedro Ángel Carretero, coordinador de Enfermería del mismo servicio, recepcionaron el Premio Top 20 en "Atención al Paciente Crítico", dentro de los "Hospitales sin Neurocirugía".

El Hospital Universitario Infanta Elena se ha hecho con los cuatro premios Top 20, destacando entre los casi 200 hospitales participantes, públicos y privados, de distintas comunidades autónomas —cerca de la mitad de los centros hospitalarios del país—, entre los que se ha reconocido a los más avanzados y eficientes, en función de su tamaño y gestión, en 11 áreas.

Según explica la organización, este programa está basado en cerca de 130 indicadores objetivos obtenidos a partir de información extraída del conjunto mínimo básico de datos que todos los centros reportan acerca de los pacientes hospitalizados, y en el que participan hospitales públicos y privados de manera gratuita, voluntaria y anónima; un proceso de comparación en el que los centros no se evalúan conjuntamente, sino que se analizan en base al establecimiento de niveles según su tamaño y su grado de especialización.

Con 176 camas, cerca de 1.000 profesionales, 10 quirófanos —que incluyen un Da Vinci—, unas 5.200 intervenciones quirúrgicas llevadas a cabo, cerca de 427.000 consultas externas realizadas, unas 137.500 urgencias atendidas y cerca de 12.000 pacientes ingresados, cerca de medio centenar de residentes formados al año en 13 especialidades, el Hospital Universitario Infanta Elena lleva, además, cerca de una década entre los hospitales de complejidad baja de la Comunidad de Madrid mejor valorados por los pacientes (Índice Global de Satisfacción). Junto a estas recompensas, destacan también hitos como haber obtenido el EFQM con más de 600 puntos de valoración, el premio Prize por el concepto fundamental de excelencia "añadir valor para los clientes", y el sello Madrid Excelente.