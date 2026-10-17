Indignación del Sindicato de Inquilinas por el "destrozo" del altar levantado por Maricarmen

El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha denunciado que el altar levantado en Sainz de Baranda en memoria de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada el pasado 23 de septiembre, ha aparecido destrozado frente al portal en el que vivió durante siete décadas, en el distrito madrileño de Retiro.

El Sindicato ha reaccionado a lo ocurrido con un mensaje en redes sociales en el que rechaza que se destruya el homenaje que los vecinos habían colocado junto al número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda.

"Quienes hemos acompañado a Maricarmen los últimos siete años no vamos a permitir que destrocen su memoria de este modo. Pueden intentar destruir un altar y unas velas, pero saben que son incapaces de borrar todo lo que Maricarmen ha sembrado", ha señalado el sindicato.

Junto a la denuncia, el sindicato ha difundido imágenes del altar antes y después de los destrozos. En la fotografía más reciente se aprecia que ya no quedan velas, flores, notas ni otros objetos que los vecinos habían depositado en el lugar. "Han destrozado el altar que las vecinas levantaron para Maricarmen. Un lugar para compartir el dolor y mantener viva su memoria", recoge el mensaje publicado junto a las imágenes.

Quienes hemos acompañado a Maricarmen los últimos siete años no vamos a permitir que destrocen su memoria de este modo. Pueden intentar destruir un altar y unas velas, pero saben que son incapaces de borrar todo lo que Maricarmen ha sembrado. pic.twitter.com/B8y7H6IwZP — Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid (@InquilinatoMad) October 17, 2026

El homenaje se instaló tras la muerte de Maricarmen, que permanecía ingresada en el Hospital Gregorio Marañón desde el día de su desahucio. Hasta el altar se acercaron personalidades como Reyes Maroto, portavoz del PSOE en Madrid, que expresó su rechazo a lo ocurrido con la anciana. "Maricarmen quería morir en su casa, donde murieron sus padres. Hasta eso le quitaron. Le cerraron la puerta, pero no conseguirán que cerremos los ojos. Madrid recordará su nombre. Y seguiremos luchando para que nadie más tenga que vivir lo que ella vivió", escribió aquel día en su cuenta de X.