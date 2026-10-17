Orines, drogas y excrementos degradan la Puerta del Sol: "Hay ratas, ratones y va a aparecer de todo"

"Hay mucho olor y mucha suciedad, esto no parece Sol, es tercermundista". La frase la pronuncia una trabajadora de un establecimiento de la Puerta del Sol, ocupada casi en su totalidad por una enorme acampada por la vivienda desde el pasado 26 de septiembre. Cuenta que el baño del local ha sufrido daños y que, por la noche, algunos acampados orinan en la entrada. Sus ventas han caído más de un 70%.

Su experiencia se repite, con distintos matices, en otros negocios de las calles que rodean la plaza. En una tienda de la calle Arenal, las tiendas de campaña están colocadas justo delante de la puerta. Una empleada asegura que han encontrado excrementos en la entrada del local en más de una ocasión durante las últimas semanas: "No sé si de humano o de animal".

Al lado de este negocio, otro denuncia que las lonas dificultan el acceso y obligan a los peatones a pasar por el lado contrario de la calle. Uno de sus empleados asegura que cada mañana tienen que limpiar con lejía o amoniaco la entrada porque encuentran orina en las puertas. "Antes de la acampada pasaba mucho menos, algún día te lo encontrabas, pero ahora es a diario", lamenta.

En la calle del Carmen, un comerciante que lleva un año y medio trabajando en la zona añade otro matiz: "Hay ratas, ratones y va a aparecer de todo". Cree que tal imagen está alejando a la clientela habitual. "¿Quién en su sano juicio vendría aquí? No más que para venir a hacerse una foto y presumirla en no sé dónde. Yo no vendría si pudiera", añade.

Santiago Bello, vicepresidente de la patronal hotelera madrileña y regente de un hotel en la zona, coincide en esto: "Nuestro perfil de cliente se va del hotel, pero lo que no aguantan es la parte de higiene, de salubridad. La Delegación del Gobierno nos está dejando absolutamente tirados a los pies de los caballos".

Las quejas de los comerciantes coinciden con las más de 180 multas impuestas por la Policía Municipal en los alrededores de Sol desde el inicio del asentamiento y hasta el pasado martes. Según informó el Ayuntamiento de Madrid, 76 se deben al consumo de alcohol o drogas y más de un centenar a infracciones relacionadas con la limpieza. Entre los comerciantes, sin embargo, hay quienes dudan de que las multas sirvan para cambiar la situación. "No las van a pagar", sostiene uno.

Insalubridad en el Metro

El olor a orina que describen los trabajadores en las entradas de sus negocios se percibía ya desde la propia estación de Metro de Sol y se hacía más intenso al subir las escaleras que dan al exterior cuando Libertad Digital acudió a la plaza a elaborar estos reportajes. Un día después, Ayuso anunció en esRadio la clausura de la estación. "Ahora mismo hay condiciones de insalubridad dentro", afirmó.

Ya el mismo jueves, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, había alertado en una nueva carta al delegado del Gobierno de la acumulación de orina, excrementos y otros residuos orgánicos en los pozos y accesos de ventilación del Metro. Según los análisis ambientales trasladados por el Gobierno regional, se habían detectado concentraciones de amoníaco de hasta el 80% del valor límite de exposición laboral.

Algunos comerciantes recuerdan que durante los primeros días abrían las puertas de sus comercios a los acampados por "humanidad", pero que acabaron cerrándoles tal posibilidad por el estado en el que los dejaban. "Algunos son civilizados, otros nos dejan el baño inmundo. Aparte que se llevan el papel higiénico y hacen sus necesidades fisiológicas fuera del vaso sanitario", relata Gilmar Barbosa, portavoz de la Asociación de Comerciantes y Vecinos de la calle de la Montera y aledaños. Otros, añade, acceden por la puerta sin preguntar "como si fueran un perro por su casa, que ni buenos días ni buenas tardes".

A la suciedad se suma el consumo de alcohol y drogas en plena calle y a la vista de quienes transitan por la zona. "Menos agua beben de todo y fumar igual", dice uno de los comerciantes; "esto es una fiesta, es un viva la fiesta", resume otra; "el olor a marihuana es impresionante", asegura la última, que relata que desde que comenzó la acampada convive con personas que "fuman, beben y gritan a quienes pasan por la zona con banderas españolas".

También hablan de gritos, discusiones y música a un volumen que dificulta el trabajo dentro de los establecimientos. Una empleada de una cafetería narra que, en una ocasión, varios acampados se pusieron a jugar al fútbol americano delante de la terraza del local llegando a asustar con el balón a algunos clientes, que terminaron marchándose. "Ellos se ponen a gritar como locos y eso me produce ansiedad, a mí y a todos mis compañeros", confiesa.

En varias jornadas, los episodios de tensión han llevado a los negocios a cerrar antes de la hora prevista. Varios trabajadores recuerdan especialmente lo ocurrido el pasado 12 de octubre, cuando tuvieron que refugiar a grupos de ciudadanos en el interior de los establecimientos y echar el cierre ante el ambiente que se vivía en la calle. "Ese día no fue 'qué guay', fue '¿llegaremos a casa sin que nos pase algo?' El clima da pánico", manifiesta una de las entrevistadas.