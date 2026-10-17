Reabre la estación de Metro de Sol tras limpiar los residuos de la acampada

Metro de Madrid ha reabierto la estación de Sol este sábado a las 22:00 horas, después de permanecer cerrada a la espera de los resultados de los análisis que debían confirmar que se daban las condiciones necesarias para recuperar el servicio tras la acumulación de residuos provocada por la acampada que ocupa la plaza desde hace tres semanas.

La reapertura se ha producido después de que la compañía anunciara, pasadas las 21:30 horas, que las comprobaciones habían concluido con resultado favorable. "En media hora se procederá a abrir la estación de Sol tras constatar objetiva y documentalmente, con el resultado de los análisis, que las condiciones de seguridad y salud necesarias se han restablecido", ha comunicado Metro en su cuenta de X.

A las 22.00 horas, la compañía ha confirmado que la estación ya volvía a funcionar y que "los trenes ya efectúan parada en Sol".

🔊 En media hora se procederá a abrir la estación de Sol tras constatar objetiva y documentalmente, con el resultado de los análisis, que las condiciones de seguridad y salud necesarias se han restablecido. pic.twitter.com/IoD0yMpMau — Metro de Madrid (@metro_madrid) October 17, 2026

La apertura llega después de que los trabajos de limpieza de los respiraderos finalizaran este sábado a las 14:00 horas. A partir de ese momento, se puso en marcha la segunda fase del protocolo, que incluía la ventilación de las instalaciones, la recogida de muestras y su análisis por parte de un laboratorio externo.

Sin embargo, esta misma tarde, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructura, Jorge Rodrigo, acusaba al delegado del Gobierno, Francisco Martín, de haber vuelto a permitir la ocupación de las rejillas de ventilación que dan a la plaza.

Metro había condicionado la recuperación del servicio a disponer de garantías objetivas y documentadas sobre la seguridad y la salud en la estación. Con los resultados ya conocidos, Sol recupera la actividad este sábado por la noche.