Pánico y ruina en el pequeño comercio de Sol por una acampada que amenaza la Navidad: "Recuerda a la pandemia"

Terrazas casi vacías, tiendas sin clientes y restaurantes que apenas reciben visitas. La Puerta del Sol y sus calles aledañas ofrecen estos días una imagen atípica a la habitual en pleno centro de Madrid. A las puertas de la campaña más importante del año, los comerciantes denuncian que la acampada instalada desde el pasado 26 de septiembre, tras las movilizaciones por el desahucio de Maricarmen, está golpeando sus ventas. Y miran ya con preocupación a la Navidad.

Las cifras que trasladan a Libertad Digital dan una idea de la situación. Una tienda de souvenirs junto a la calle Arenal calcula que ha perdido entre el 60% y el 70% de sus ventas; un negocio de la calle Montera estima una caída de entre el 30% y el 50%, y un local de hostelería de la calle del Carmen asegura que factura más de un 50% menos. "Esta época es nuestra mejor época y la peor que nos ha ido en todo el año. No recuerdo nada igual", lamenta una de las trabajadoras.

En Montera Tattoo, un negocio abierto desde 1998, la facturación de los primeros diez días de octubre cayó un 30% respecto al mismo periodo del año pasado. "Si antes vendíamos 2.000 euros un sábado, ahora vendemos 1.000", explica su responsable, que incluso ya está hablando con el propietario del local para intentar rebajar el alquiler. "A Apple y McDonald's no le afecta, pero a los pequeños comercios, claro, no podemos ni pagar alquiler ni los sueldos", coincide su empleada.

La sensación de vacío se repite al recorrer todas las calles comerciales que rodean la plaza. En uno de los primeros bares de la calle del Carmen pegado a Sol sólo hay dos mesas ocupadas en la terraza. "Un día normal de estas fechas la tendríamos llena", lamentan sus trabajadoras, que cifran en más de un 50% el descenso de las ventas. En otro establecimiento de la calle Arenal calculan que, durante los primeros quince días de octubre, se han quedado unos 16.000 euros por debajo de su objetivo de facturación.

"¿Por qué están hablando de que están luchando por nuestros derechos si en realidad nos están quitando el trabajo que teníamos porque han disminuido las ventas un 70%? No nos están beneficiando, nos están perjudicando", denuncia una trabajadora de Viandas, en la calle Montera.

Unos metros más allá, un vendedor que lleva un año y medio trabajando en la zona atiende con una fila de tiendas de campaña y lonas justo detrás. No se anda con rodeos al describir cómo le está yendo: "Esto es una mierda. Es el momento en el que menos ventas he tenido". La clientela habitual, dice, ha dejado de acudir y no espera que la situación mejore mientras siga la acampada. "¿Quién en su sano juicio vendría aquí, más que para hacerse una foto y presumirla en no sé dónde? Yo no vendría si pudiera", afirma. "Mientras que el delegado del Gobierno no quiera quitar esto, no se puede hacer nada. Nos están dando por culo", exclama después.

A las pérdidas se suma la incertidumbre por lo que pueda ocurrir en las próximas semanas. Black Friday, el puente de diciembre y, sobre todo, la Navidad son fechas decisivas para los comercios del centro, muchos dependientes de la llegada de turistas y de las compras de última hora. Un comerciante de la calle Montera llega a comparar la situación con la pandemia: "Recuerda a la pandemia en pérdidas. No hay nada parecido, pero esto se aproxima".

La preocupación no es menor si se tiene en cuenta que, según recordó esta semana el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, los negocios de Sol hacen durante la Navidad "el 80% de su caja anual". De hecho, los comerciantes recuerdan que por estas fechas otros años ya empezaban los preparativos para la instalación del árbol de Navidad de Sol. Este año, sin embargo, el Ayuntamiento todavía no ha podido concretar cuándo se colocará, aunque mantiene la previsión de celebrar la Navidad en la plaza.

"Si no ponen el árbol de Navidad en Sol nos afectaría mucho, nosotros nunca cerramos ni 24, ni 25, ni 31 de diciembre y como esto no pase no sé qué haremos", advierten las trabajadoras del bar de la calle del Carmen.

También preocupa la caída del turismo. "La gente que sale del Metro solo entra para preguntar si les van a robar", cuenta otra empleada. En Montera Tattoo, por su parte, sostienen que algunos grupos de turistas les han comentado que les están derivando hacia otras zonas durante las visitas guiadas para evitar pasar por Sol.

Temor entre los comerciantes

Pero hablar de lo que ocurre en la zona no resulta fácil. Varios comerciantes han rechazado hacer declaraciones a Libertad Digital por miedo a posibles represalias; otros han accedido a contar su experiencia con la condición de que no se identifique su negocio. Algunos trabajadores aseguran, incluso, que sus responsables les han prohibido hablar con la prensa.

Entre quienes sí han aceptado hablar, hay una queja recurrente: el ambiente ha empeorado desde los primeros días de la acampada. Una de las trabajadoras entrevistadas recuerda que al principio permitían a los acampados utilizar el baño del establecimiento "por humanidad", pero que dejaron de hacerlo. "¿Qué ha cambiado? Que dejan todo sucio, pero eso no importa, ellos tienen su lucha y ya está", responde.

Otros trabajadores cuentan que algunos episodios de tensión les han obligado a cerrar antes de hora y describen un "clima que da pánico". En esta línea, aseguran que acceder a la zona se ha vuelto complicado incluso para quienes trabajan allí. "Acceder en Metro a la Puerta del Sol y subir por ahí es una odisea. A mí me da miedo pasar", afirma otro.

Gilmar Barbosa, portavoz de la Asociación de Comerciantes y Vecinos de la calle de la Montera y aledaños, también sostiene que el perfil de los acampados ha cambiado desde el inicio de la protesta: "Parece ser que al principio estaba el mal llamado Sindicato de Inquilinas, porque es una asociación, y esa gente ya se ha ido. Ahora lo que vemos ahí son muchos radicales, personas sin escrúpulos, sin estudios y sin educación ninguna".

En medio de todo este escenario, el Ayuntamiento asegura que está estudiando cómo responder a las pérdidas. Tras reunirse esta semana con comerciantes de Sol y de las calles próximas, el Consistorio afirmó que analizaría "las medidas factibles de cara a compensarles de alguna manera lo que han sufrido en sus respectivos negocios".