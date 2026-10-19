Almeida, a Sánchez: "Vi el beso a Begoña Gómez. Espero que trate igual a sus 140 imputados"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha cargado este lunes contra Pedro Sánchez por su actuación ante los casos judiciales que afectan a su entorno y a su partido. "En política no hay que ser injusto", ha señalado irónico durante sus declaraciones en la apertura del II Encuentro de Ciudades Iberoamericanas, antes de reclamar al presidente del Gobierno que tenga con los 140 imputados a los que ha aludido el mismo gesto de apoyo que mostró públicamente a su mujer, Begoña Gómez.

"Yo vi el beso de Pedro Sánchez a Begoña Gómez", ha afirmado el regidor, que ha añadido que entiende que el presidente empiece por su esposa si confía en su inocencia, pero le ha reprochado que no tenga el mismo comportamiento con el resto. "No puede ser que solo le dé un beso a Begoña Gómez cuando hay 140 imputados", ha ironizado el alcalde de Madrid.

Almeida también ha relacionado la situación política con la crisis de vivienda y ha acusado al PSOE de haber dejado de abordar esta cuestión en las últimas semanas, a pesar de que, según ha recordado, la convocatoria electoral se planteó para responder a ese problema. Además, ha cuestionado la contradicción entre los discursos socialistas contra los fondos de inversión inmobiliaria y determinadas actuaciones que ha atribuido a representantes vinculados al partido.

Almeida exige el desalojo inmediato de la acampada

Otro de los asuntos centrales de las declaraciones ha sido la acampada instalada en la Puerta del Sol. El alcalde ha reclamado al delegado del Gobierno que asuma su responsabilidad y ha defendido que la concentración debe terminar de inmediato por los problemas de convivencia, salubridad y seguridad que, a su juicio, está generando.

"La Puerta del Sol tiene que ser desalojada inmediatamente", ha insistido Almeida, que ha diferenciado la situación madrileña de los graves episodios de violencia registrados en Francia e Italia. Según ha explicado, aunque ambos escenarios no sean comparables no justifica que la acampada pueda mantenerse indefinidamente.

El regidor ha aludido al apuñalamiento de una mujer que, según ha señalado, se produjo en el entorno de la acampada. También ha recordado las críticas que recibió cuando advirtió de la presencia de cuchillos en el lugar y ha reprochado a quienes se burlaron de aquellas advertencias que restaran importancia a los riesgos.

Almeida ha puesto además el foco en la falta de datos sobre el número de personas que permanecen en Sol. Ha reclamado a los acampados que comuniquen cuántas personas están durmiendo allí y ha cuestionado que la movilización represente a la mayoría que, según ellos, reivindican representar.

El alcalde ha asegurado que el Ayuntamiento continúa sancionando las conductas que se producen en el espacio público y ha advertido de las dificultades que podría ocasionar una evacuación repentina, además de los perjuicios para los comercios y los problemas higiénicos. En este último punto, ha mencionado el cierre de la estación de Metro de Sol por parte de la Comunidad de Madrid.

Almeida ha atribuido la continuidad de la acampada a una decisión política de Pedro Sánchez y ha sostenido que la movilización forma parte de una estrategia para elevar la tensión en Madrid antes de las elecciones del 29 de noviembre. Se trata de una acusación del alcalde, que ha vinculado la protesta con otras iniciativas de confrontación política, entre ellas las huelgas.

Críticas al PSOE por la vivienda

La vivienda ha ocupado también una parte destacada de las declaraciones del alcalde. Almeida ha reprochado al PSOE que haya dejado de hablar de este problema y ha cuestionado las actuaciones de algunos representantes socialistas en relación con el mercado inmobiliario.

En este contexto, se ha referido a Montse Mínguez, después de que Sánchez afirmara que había sido maltratada. Almeida ha rechazado la interpretación del presidente y ha defendido que lo que se le ha reprochado es la contradicción entre sus declaraciones y sus actuaciones. A su juicio, quienes mantienen discursos contundentes contra los fondos de inversión deben dar explicaciones cuando su comportamiento no coincide con lo que defienden públicamente.

Frente a las críticas al Gobierno, Almeida ha defendido la política municipal de vivienda y ha asegurado que Madrid está demostrando que sus medidas permiten construir nuevas viviendas a precios asequibles. Asimismo, ha advertido de que no se debe restringir en exceso el mercado del alquiler.

Las educadoras infantiles, a la espera de una solución

El alcalde también se ha pronunciado sobre la huelga de las educadoras infantiles y ha defendido la intervención del Ayuntamiento para intentar resolver las reivindicaciones de las trabajadoras.

Almeida ha explicado que el Consistorio se ha reunido en varias ocasiones con ellas y les ha trasladado su posición y la solución que considera posible. Aunque ha reconocido que no podía valorar su ausencia en ese momento, ha reiterado que el Ayuntamiento quiere contribuir a resolver el conflicto.

"El Ayuntamiento quiere estar en la solución", ha señalado, al tiempo que ha defendido que el acuerdo debe buscarse a través del diálogo sindical y de las conversaciones con las empresas. El alcalde ha insistido en que la prioridad debe ser encontrar una salida a los problemas que afrontan las trabajadoras, más allá de la continuidad de la huelga como instrumento de reivindicación.