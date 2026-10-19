Asociaciones de personas con discapacidad denuncian que la acampada de Sol les impide moverse por la plaza

La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA Cocemfe Madrid) ha trasladado a la Delegación del Gobierno las quejas recibidas por las dificultades de movilidad y accesibilidad que está generando la acampada por la vivienda instalada en la Puerta del Sol desde finales de septiembre.

La entidad ha realizado un comunicado en el que reclama que se adopten medidas para garantizar que las personas con discapacidad puedan desplazarse por la plaza con seguridad y autonomía, sin que el ejercicio del derecho de reunión y manifestación suponga un impedimento para su movilidad.

Las principales dificultades afectan a usuarios de silla de ruedas, personas con movilidad reducida y otras personas con discapacidad que encuentran problemas para transitar por determinadas zonas ocupadas o con itinerarios peatonales condicionados por la concentración.

Por este motivo, FAMMA ha solicitado que se revise la situación en Sol y sus alrededores y que, si se constatan obstáculos, se habiliten de forma inmediata corredores accesibles y se adopten las medidas de ordenación necesarias para facilitar el tránsito.

La federación también considera necesario que los dispositivos de seguridad y organización presentes en la plaza conozcan los itinerarios habilitados y puedan proporcionar información y asistencia a quienes encuentren dificultades para desplazarse.

Compatibilizar los derechos de reunión y movilidad

El presidente de la organización, Javier Font, ha defendido que el ejercicio de un derecho fundamental no debe generar barreras para que otras personas puedan ejercer derechos igualmente esenciales, como desplazarse de manera autónoma y segura por la ciudad. En este sentido, sostiene que ambos derechos son compatibles si se adoptan las medidas adecuadas.

La federación subraya que la accesibilidad debe garantizarse también durante concentraciones, manifestaciones, eventos y otras ocupaciones extraordinarias del espacio público. Por ello, insiste en que su reclamación no pretende cuestionar el derecho de reunión ni las reivindicaciones de los participantes en la acampada, sino asegurar que se respeten también los derechos de las personas con discapacidad.

FAMMA permanecerá pendiente de la evolución de la situación y confía en que la Delegación del Gobierno adopte las medidas oportunas para garantizar unas condiciones adecuadas de accesibilidad, movilidad y seguridad en uno de los espacios con mayor tránsito de Madrid.

La acampada de Sol, en el centro de la polémica

La petición de FAMMA llega en un momento de creciente controversia por la permanencia de la acampada por la vivienda en la Puerta del Sol. Este fin de semana, la estación de Metro de Sol ha permanecido cerrada desde las 12:15 horas del viernes hasta las 23:00 horas del sábado, después de que se detectaran elevados niveles de amoníaco. Metro reabrió las instalaciones tras comprobar, mediante los análisis correspondientes, que se habían restablecido las condiciones necesarias de seguridad y salud.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, advirtió el domingo de que la estación volverá a cerrarse si se detectan nuevos problemas de salubridad. Además, reclamó el desalojo de la acampada y pidió al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que intervenga para ponerle fin.

De Paco atribuyó los problemas a la permanencia de los acampados y sostuvo que la concentración está afectando a la circulación de personas, al patrimonio y a la salud. También defendió que la protesta ha perdido su finalidad inicial y acusó a sus participantes de mantenerla por motivos políticos.

Por su parte, el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, José Fernández, aseguró que el Consistorio había vuelto a enviar una carta a la Delegación del Gobierno para advertir de los riesgos de seguridad que, a su juicio, existen en la plaza. Fernández también criticó que los participantes no permitan el acceso de los servicios municipales y reclamó que se levante la acampada.

El cierre de la estación de Metro también suscitó críticas de CCOO, que exigió responsabilidades y explicaciones sobre los motivos de la interrupción del servicio.