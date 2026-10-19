Isabel Díaz Ayuso ha cargado este lunes contra los manifestantes que han protagonizado un escrache a su llegada a un acto en el centro de Madrid, coincidiendo con la cuarta jornada de huelga educativa. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha concedido una entrevista a Horizonte, en Cuatro, calificado de "intolerables" los ataques y ha denunciado el comportamiento "muy violento" de los concentrados, que obligaron a intervenir a la Policía para garantizar su seguridad y permitirle abandonar el lugar.

"Más que miedo, he sentido pena", ha asegurado la dirigente madrileña en declaraciones a Cuatro tras los incidentes registrados en el Palacio de Santoña. Los agentes tuvieron que despejar los accesos y liberar la salida del edificio mediante cargas contra los manifestantes, mientras la zona permanecía cerrada para proteger a la presidenta. Finalmente, Ayuso pudo salir en su vehículo sobre las 14.10 horas, entre los gritos de los congregados.

La presidenta ha asegurado que su preocupación no se centró únicamente en lo ocurrido con ella, sino también en los vecinos, los turistas y los transeúntes que se encontraban en las inmediaciones. También ha expresado su inquietud por los propios agentes, ante la posibilidad de que cualquiera de ellos pudiera resultar agredido en una situación como la vivida este lunes.

Ayuso ha responsabilizado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de querer llevar a Madrid a un escenario de confrontación y ha vuelto a denunciar el carácter político de la huelga educativa, que este lunes ha alcanzado su cuarta jornada. A su juicio, las movilizaciones responden a una estrategia de quienes antes "daban la mano y cerraban acuerdos" y que ahora reclaman unas condiciones que, según sostiene, la Comunidad no puede asumir.

En concreto, la presidenta ha advertido de que aceptar las exigencias del comité de huelga en materia de ratios supondría destinar más del 75% del presupuesto de la Consejería de Educación a satisfacer esas demandas. Esto dejaría, ha afirmado, sin recursos suficientes otras partidas esenciales, como las becas o las ayudas para libros de texto. Ayuso también ha cuestionado que se planteen unas exigencias que, según ha señalado, no se reclaman en otras comunidades autónomas.

En este sentido, desde la Comunidad de Madrid señalan que la bajada de ratios que exigen en la huelga de educación es "una reivindicación irrealizable". Y es que bajar el número de alumnos por clase a lo exigido por los sindicatos en las distintas etapas educativas supone: "280.000 plazas escolares perdidas y 328 colegios e institutos nuevos para el próximo curso".

Asimismo, aplicar la reducción de jornada exigida (17 horas lectivas en Secundaria y 22 en Primaria) supondría, según los cálulos del Ejecutivo autonómico, más de 13.600 nuevas contrataciones de docentes (un incremento inmediato de más del 15% respecto a la actual plantilla).

La dirigente regional ha situado estas protestas en el contexto de la próxima cita electoral madrileña, prevista para mayo, y ha asegurado que el ambiente de movilización se venía preparando desde antes de la convocatoria de los comicios. "Desde que se han convocado las elecciones, ya directamente", ha apuntado, antes de acusar a Sánchez de buscar la confrontación en las calles para atraer el voto de los sectores más radicalizados.

"Quiere quemar las calles", ha denunciado Ayuso, que considera que el jefe del Ejecutivo pretende capitalizar políticamente "todo lo que se ha extremado después de estos años de calentamiento". La presidenta ha rematado su crítica con una alusión al debate climático: "Para calentamiento global, el de este hombre con España".

Ayuso ha insistido en que, a su juicio, Sánchez trata de generar un "clima irrespirable" porque sabe que "va a perder las elecciones". "Yo creo que están preparando, por si acaso, plan A y plan B, y por ahora todos los trucos, lo de la vivienda… le ha salido fatal, porque ya hemos visto cómo están las cosas… ser socialista es tener poco y dar mucho, tener poca vergüenza y dar mucha".

"Al final, el ánimo de permitir que esto siga y se multiplique así hasta los comicios yo no sé si es para llegar a algo excepcional si no funciona la Ley de Nietos, si no funcionan los trucos de trilero de los martes o los miércoles tras el Consejo de Ministros, las trampas que está haciendo este hombre cada día, porque se resiste a perder el poder el poder. Insisto, tiene muy mal perder".

En esa misma línea, ha vuelto a señalar la situación de la Puerta del Sol, donde continúa la acampada por el acceso a la vivienda, y ha denunciado que el espacio sigue "secuestrado".

Las declaraciones de la presidenta se producen en plena escalada de tensión por la huelga educativa en Madrid, que suma ya cuatro jornadas de movilizaciones y que ha trasladado la protesta hasta los actos públicos de la dirigente regional. El escrache de este lunes ha terminado con la intervención policial y con Ayuso abandonando el Palacio de Santoña bajo los gritos de los manifestantes.