Bronca del PSOE con Andrea Levy: la acusan de llamar "loca" a una concejal y abandonan la comisión "como una furia"

Tres concejales socialistas —María Caso, Ana Lima y Meritxell Tizón— han abandonado este lunes una comisión ordinaria del Ayuntamiento de Madrid después de acusar a la edil del PP Andrea Levy de tachar a una de ellas de "loca". Levy, por su parte, ha negado haber insultado a nadie y ha acusado a las socialistas de querer convertir el episodio en un espectáculo.

El incidente se ha producido cuando la comisión estaba debatiendo sobre la situación de las escuelas infantiles municipales. Según fuentes socialistas, Levy ha hecho un gesto señalándose la cabeza con un dedo mientras se dirigía a una de las concejales del PSOE y le decía, fuera de micrófono, que estaba "loca". Aunque en el vídeo de la comisión se aprecia el gesto, no se llega a ver la pronunciación de esas palabras.

Inmediatamente después de ese gesto, María Caso, la socialista que se ha dado por aludida, se ha quejado y ha pedido amparo a la presidenta del órgano, la popular Paula Gómez Angulo, que le ha respondido: "Yo no sé lo que ha dicho la señora Levy. Yo no lo he visto y por lo tanto no voy a pedir rectificación de algo que yo no he visto".

La contestación ha llevado a Caso a recoger sus cosas y abandonar la sala. Las otras dos concejales socialistas también se han levantado y han seguido sus pasos. "Nos vamos a marchar a no ser que Andrea Levy pida disculpas", ha advertido una de ellas. "Mira, quieren montar un número, váyanse que nos van a dejar mucho más tranquilos", le ha contestado entonces la Presidencia, que ha instado a Arantxa Cabello, ahora portavoz de Vox, a continuar con el orden del día.

Pero el enfrentamiento no ha quedado ahí. Antes de concluir la sesión, Levy ha pedido la palabra para responder a las acusaciones, que ha calificado de "absolutamente falsas". La concejal popular ha explicado que estaba manteniendo una conversación sobre política nacional con el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, que se encontraba sentado a su lado, y que su gesto solo pretendía expresar que no entendía lo que estaba diciendo.

Según su versión, Caso se ha levantado "como una furia" y le ha atribuido unas palabras que no ha pronunciado. "No se puede mentir falsamente, sobre todo cuando no ha escuchado nada. No he dicho nada. Ni tan siquiera el compañero que tengo más cercano lo ha escuchado. Que dejen de montar shows", ha aseverado Levy, que también ha defendido que "los asuntos de salud mental son lo suficientemente serios para que nadie frivolice sobre ellos".

Cabe recordar que el pasado mes de abril Levy habló en televisión sobre su dependencia a las benzodiacepinas, un problema que vinculó a la fibromialgia que padece, una enfermedad crónica que provoca dolor constante, y a las exigencias de su profesión. "Nunca pensé que estuviera haciendo nada mal. Estamos tan familiarizados con ellas que no las vemos como una sustancia peligrosa", reconoció.

Tras finalizar la sesión, el grupo municipal socialista ha justificado en un comunicado la salida de sus concejales por la "falta de respeto institucional" de Levy y la ausencia de amparo por parte de la Presidencia. Precisamente, más tarde han publicado en redes sociales el vídeo del momento y han retado a la presidenta: "Le ponemos el gesto dos veces, por si sigue sin verlo".

Como os habéis ido, no habéis podido escuchar lo que ha dicho Andrea Levy . Aquí os lo dejamos https://t.co/DGEzlXU4mF pic.twitter.com/TPCtavTmXj — Grupo Popular Madrid (@GrupoPPMadrid) October 19, 2026

La formación socialista ha recordado además que no es la primera vez que cuestionan el comportamiento de Levy. El 21 de mayo de 2025, durante un Pleno extraordinario, el concejal Antonio Giraldo denunció un "asqueroso comentario homófobo" de la misma edil popular, que lo negó. Así, en el comunicado, los socialistas hablan de un deterioro de la calidad democrática en las sesiones del Ayuntamiento desde que lo dirige José Luis Martínez-Almeida.

También de la misma sesión de hoy, el PSOE señala una intervención del delegado José Fernández, que había afirmado que el ministro de Transportes, Óscar Puente, "tiene 47 muertos" al referirse al accidente ferroviario de Adamuz. La portavoz municipal del PSOE, Reyes Maroto, ha advertido que su grupo no va a consentir que el PP convierta las comisiones en "espacios de insulto y descalificación". Por todo ello, ha anunciado que "promoverá las iniciativas reglamentarias que correspondan en caso de que Almeida ampare estos hechos".