Cancelan un acto de la consejera de Educación de Ayuso en un instituto de Vallecas por motivos de seguridad

Unas 300 personas con pancartas alusivas a la huelga en la educación pública que comenzó el pasado miércoles han empezado a rodear desde primera hora el instituto Antonio Palacios, en Vallecas, impidiendo el normal paso de vehículos a las instalaciones e incluso utilizando bengalas.

La Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional se ha personado en el centro para tratar de facilitar la celebración del acto en el que iba a participar la consejera madrileña del ramo, Mercedes Zarzalejo, pero ante la actitud y número de los concentrados ha recomendado que no se celebrara.

La Policía Nacional nos ha recomendado suspender la visita que íbamos a realizar al instituto público Antonio Palacios al no poder garantizar la seguridad y para evitar problemas de orden público . En tres días los huelguistas han perdido gran parte del apoyo de los docentes en… pic.twitter.com/5sNBPtO3dW — Mercedes Zarzalejo (@MMZarzalejo) October 19, 2026

"Teníamos programada una visita al Instituto de Formación Profesional Antonio Palacios en Puente de Vallecas, un centro especializado de formación profesional que abrió sus puertas el año pasado y queríamos ver y que nos enseñaran de primera mano la buena labor que está haciendo allí la comunidad educativa", explicó la consejera, que lamentó lo sucedido.

"La Comunidad de Madrid lamenta profundamente la radicalización de estas protestas, que en apenas cuatro días han perdido la mayor parte del apoyo de los docentes en las aulas pasando del 44,6 de seguimiento del pasado miércoles al 13,2% de hoy pero que algunos siguen empeñados en trasladar a las calles para impedir el desarrollo normal de la actividad en los centros y seguir tomando como rehenes a los alumnos, a sus familias, a los docentes y a toda la ciudadanía", señala el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a través de un comunicado distribuido a los medios.