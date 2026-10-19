Detenidos dos hombres que robaban coches de lujo para embestir furgones blindados y robar la recaudación

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres acusados de integrar un grupo criminal especializado en el robo de vehículos de alta gama que utilizaban para embestir furgones blindados y apoderarse de las cajas fuertes que transportaban la recaudación de casas de apuestas. La investigación atribuye a los sospechosos 28 hechos delictivos y un beneficio cercano al millón de euros. Ambos han ingresado en prisión tras pasar a disposición judicial.

Los arrestados son dos españoles nacidos en 1999 y 1991. Este último, de origen dominicano, acumulaba numerosos antecedentes policiales. Uno de los sospechosos fue detenido en su domicilio de Hormigos, en Toledo, mientras que el segundo fue arrestado cuando intentaba escapar del Centro Penitenciario Madrid II, situado en Alcalá-Meco.

Robaban coches de alta gama para embestir los blindados

La investigación comenzó el pasado mes de junio, cuando los agentes tuvieron conocimiento de varios asaltos a vehículos blindados que transportaban dinero procedente de casas de apuestas y salones de juego. Los presuntos autores utilizaban coches de alta gama previamente robados para embestir los furgones y acceder a las cajas fuertes de su interior.

Según la información facilitada por la Policía Nacional, los sospechosos también recurrían a armas de fuego para intimidar y amenazar a los empleados encargados del transporte de la recaudación. Para llevar a cabo los asaltos empleaban herramientas como mazas y radiales, con las que podían intentar abrir los compartimentos de seguridad.

Los investigadores comprobaron que los distintos robos presentaban un patrón de actuación similar. Este modus operandi permitió avanzar en las pesquisas e identificar a los presuntos integrantes del grupo.

La organización no se limitaba a los asaltos a los furgones de recaudación. Los agentes también relacionan a sus miembros con robos mediante alunizaje en establecimientos de logística y telefonía, para los que utilizaban los mismos vehículos de gran cilindrada sustraídos previamente.

El dispositivo policial

Una vez identificados los sospechosos, la Policía Nacional puso en marcha un dispositivo específico para detenerlos. La operación culminó el 9 de septiembre, con actuaciones en varios domicilios situados en Coslada y Madrid, así como en la localidad toledana de Hormigos.

Uno de los arrestos se produjo en la vivienda del sospechoso localizada en Hormigos. El segundo detenido se encontraba ingresado en el Centro Penitenciario Madrid II, en Alcalá-Meco, por otros delitos anteriores, aunque disfrutaba de un régimen que le permitía salir del centro durante el día y regresar por la noche.

Tras conocer la detención de su presunto compañero, el hombre intentó escapar de la prisión saltando la valla del recinto. Los agentes lo sorprendieron durante la huida y procedieron a su arresto.

A los dos hombres se les imputan presuntos delitos de robo con fuerza, robo con violencia, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal. Tras su puesta a disposición judicial, se decretó su ingreso en prisión.

Armas, inhibidores y material policial intervenido

Durante los registros, los agentes se incautaron de numerosos objetos que, según la investigación, podrían estar relacionados con la actividad delictiva del grupo.

Entre los efectos intervenidos figuran terminales móviles, inhibidores de frecuencia, cizallas, radiales, hachas, una escopeta y munición. También se localizaron cuatro vehículos de gran cilindrada y más de 6.500 euros en efectivo.

La Policía encontró, además, elementos de dotación policial, como dispositivos luminosos para vehículos, chalecos reflectantes y antibalas, cargadores, grilletes, una defensa reglamentaria y una placa emblema de la Policía Nacional.

Otro de los elementos destacados del registro fue la incautación de un dispositivo de geolocalización y una libreta con anotaciones sobre empresas de máquinas recreativas.

Los investigadores consideran que estos materiales formaban parte de los medios empleados para preparar los asaltos y estudiar previamente los establecimientos y lugares en los que actuaban. Las anotaciones sobre empresas del sector de las máquinas recreativas constituían uno de los elementos examinados en el marco de las pesquisas.

Una investigación sobre 28 hechos delictivos

La Policía Nacional atribuye al grupo un total de 28 hechos delictivos, con un beneficio económico estimado cercano al millón de euros. Las actuaciones investigadas incluyen los asaltos a vehículos blindados que trasladaban la recaudación de casas de apuestas y los robos cometidos en establecimientos de logística y telefonía.

La operación permitió detener a los dos presuntos integrantes identificados por los investigadores y efectuar los registros en los que se recuperaron vehículos, armas, herramientas y otros materiales.

Los arrestados ingresaron en prisión por orden judicial después de pasar a disposición de la autoridad judicial, mientras que la investigación policial permitió reunir indicios sobre su presunta participación en los distintos robos.

La actuación se ha conocido pocos días después de que la Guardia Civil informara de la desarticulación de otra organización criminal asentada en Murcia, cuyos seis integrantes están acusados de atracar a punta de pistola a recaudadores de dinero de salones de juego. En aquella operación se esclareció una veintena de delitos.