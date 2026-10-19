Indemnizan con 14.000 euros al joven que pasó 126 días en prisión acusado por el crimen de Meco

La prisión provisional le costó a Sergio S. M. más de cuatro meses de libertad y tuvo consecuencias en su vida personal y laboral. Ahora, la Audiencia Nacional reconoce su derecho a recibir una indemnización de 14.000 euros por los daños morales derivados de los 126 días que permaneció encarcelado como investigado por el asesinato de Miriam Vallejo, la joven de 25 años que fue asesinada con 89 puñaladas por la espalda cuando paseaba a sus perros en un descampado de Meco.

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado parcialmente el recurso que Sergio presentó después de que el Ministerio de Justicia no respondiera a su reclamación económica, registrada el 23 de julio de 2024. El tribunal anula la resolución impugnada y reconoce su derecho a cobrar esa cantidad, sin imponer las costas del procedimiento.

Para fijar la indemnización, los magistrados han valorado tanto el tiempo que pasó en prisión como la gravedad del delito que se le atribuía, la repercusión mediática del caso en su entorno residencial y laboral y la pérdida de ingresos salariales que ha acreditado. También han tenido en cuenta la separación de su familia y de su residencia habitual, además de las condiciones propias de la vida en prisión, con sus normas y horarios y la convivencia obligada con otras personas.

La resolución también examina uno de los elementos que se investigaron durante la instrucción: la presencia de ADN de Sergio en la etiqueta de la sudadera que llevaba Miriam Vallejo. Para la Sala, ese hallazgo no constituye, por sí solo, una prueba concluyente de su participación en el asesinato.

El tribunal señala que no se encontró ADN suyo en la bufanda de la víctima, donde aparecieron restos de sangre y pelo, ni en el abrigo que podría haberse utilizado para sujetarla durante el ataque. Tampoco se detectaron restos genéticos de Sergio en las muestras recogidas de las manos, las uñas, los labios y la ropa de Miriam, ni en los pelos hallados en sus manos y su boca.

Cabe recordar que la víctima convivía en un chalet alquilado con Celia, una de sus mejores amigas, y Sergio, novio de esta última. La sentencia recoge que no existe certeza sobre cómo llegó su ADN a la etiqueta de la sudadera. Entre las posibles explicaciones, contempla que la prenda hubiera sido utilizada por la pareja de Sergio, con quien compartía ropa.

Un asesinato sin resolver

Miriam Vallejo fue asesinada en enero de 2019. Su cuerpo apareció en un camino situado entre Meco, en la Comunidad de Madrid, y Villanueva de la Torre, en Guadalajara. El caso continúa sin esclarecerse.

En junio de 2025 se llevó a cabo una reconstrucción de los hechos para tratar de aclarar las circunstancias del crimen. Desde entonces, no han trascendido nuevos avances públicos sobre la investigación ni se ha determinado la autoría del asesinato.

En noviembre de ese mismo año, familiares y amigos de Miriam Vallejo, y vecinos de Villanueva de la Torre y Alovera, se concentraron para recordarla y continuar con su lucha de pedir justicia cuando ya se han cumplido siete años de su asesinato.