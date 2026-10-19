La Ciudad de la Justicia coge forma: Madrid alza ya las estructuras del mayor complejo del mundo

La Comunidad de Madrid ha completado la primera fase de las obras de la Ciudad de la Justicia, en Valdebebas, y ha comenzado a levantar la estructura de los edificios sobre rasante. El proyecto, que aspira a convertirse en el mayor complejo judicial del mundo, cuenta ya con 19 grúas y movilizará a más de 2.000 trabajadores de la construcción en los momentos de mayor actividad.

La finalización de los trabajos de excavación, vaciado y cimentación llega cuando se cumple un año del inicio de las obras. Durante esta primera etapa se han movido más de 1,5 millones de toneladas de tierra y se han colocado 1.087 pilotes, 28 micropilotes y 1.070 zapatas. También se han completado los armazones de los aparcamientos.

La construcción entra ahora en una nueva fase, con el alzado de las estructuras desde la planta cero de los dos lotes. Los edificios del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y de la Audiencia Provincial tienen previsto completar su estructura en el primer trimestre de 2027.

Operativos en 2028

Una vez terminada la estructura, los trabajos se centrarán en el interior de las instalaciones, las fachadas, las canalizaciones y los distintos sistemas del complejo. Esta fase se prolongará alrededor de un año, antes de tramitar las licencias necesarias y comenzar el traslado de los funcionarios.

La previsión es que los edificios estén plenamente operativos después del verano de 2028. En cuanto al segundo lote, su estructura estará terminada en el segundo semestre de 2027.

Las instalaciones se elevarán hasta la novena planta en la zona correspondiente al lote 2. Las fachadas de los edificios principales combinarán revestimientos de gres porcelánico, elementos de aluminio y amplias superficies acristaladas, además de sistemas de aislamiento térmico destinados a mejorar la eficiencia energética.

La Comunidad de Madrid mantiene también en marcha la construcción de los nuevos palacios de justicia de Móstoles y Collado Villalba, mientras prepara la adjudicación de la redacción del proyecto de ejecución del futuro edificio judicial de Pozuelo de Alarcón.

El Ejecutivo regional prevé actuar sobre el 90% de las 570 infraestructuras judiciales de la región durante el periodo 2023-2027, con una inversión superior a los 830 millones de euros para renovar instalaciones, mejorar su estado y aumentar su eficiencia energética.

Memoria a las víctimas del terrorismo

Asimismo, prevé iniciar antes de que termine el año las obras del Centro Interactivo para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo. El procedimiento de adjudicación del proyecto se encuentra en marcha, con el objetivo de formalizarlo el próximo mes.

Como adelantó Libertad Digital, el centro tendrá 1.700 metros cuadrados y se ubicará en el número 13 de la Carrera de San Jerónimo, en la actual sede de la Viceconsejería de Justicia y Víctimas. El Gobierno regional destinará 2,2 millones de euros a un espacio cuya apertura está prevista para marzo de 2027.

El edificio contará con tres plantas destinadas a exposiciones, un salón de conferencias y dos salas polivalentes. Una cuarta planta albergará un espacio de trabajo para las asociaciones de víctimas del terrorismo de la Comunidad de Madrid.

El recorrido permanente abordará la historia del terrorismo en España. La zona dedicada a exposiciones temporales reunirá objetos personales cedidos por familiares de las víctimas, entre ellos la batería del concejal Miguel Ángel Blanco, secuestrado y asesinado por ETA en 1997, y el monopatín de Ignacio Echeverría, asesinado en los atentados yihadistas de Londres de 2017.

El centro también dispondrá de un espacio audiovisual para proyectar documentales y material de archivo, así como para celebrar conferencias, presentaciones y actividades organizadas por el Gobierno regional y las asociaciones de víctimas.

Una exposición sobre ETA

La Comunidad de Madrid llevará también a Washington una exposición dedicada a las víctimas de ETA. La muestra se inaugurará el próximo 21 de enero en el Museo de Víctimas del Comunismo y permanecerá abierta hasta junio de 2027.

Bajo el título ETA: la historia del terrorismo nacionalista en España, la exposición ofrece al público estadounidense la historia de la organización terrorista, el protagonismo de sus víctimas y las consecuencias de su actividad en España, con especial atención a la Comunidad de Madrid.

La muestra, desarrollada en colaboración con la Fundación Universitaria San Pablo-CEU, incluirá cinco áreas temáticas: qué era ETA, su ideología y método, quiénes fueron sus víctimas, cómo se vivía bajo la amenaza terrorista y la respuesta democrática. El recorrido contará con 50 fotografías, tres vídeos y un espacio inmersivo.