Madrid instala 25 cajeros en zonas rurales y estrena sede de atención ciudadana en Sol

La Comunidad de Madrid ha instalado 25 cajeros automáticos en municipios de menos de 5.000 habitantes y abrirá en enero la nueva Oficina Central de Atención al Ciudadano en la calle Carretas, 4, junto a la Puerta del Sol. Ambas iniciativas forman parte de las medidas del Gobierno regional para facilitar el acceso a los servicios financieros y administrativos, tanto en las localidades pequeñas como en la capital.

El programa Pueblos con Vida contempla la instalación de 61 cajeros automáticos en municipios que carecen de oficina bancaria física. A cierre de septiembre, los 25 dispositivos ya instalados habían registrado 6.044 operaciones y movilizado un importe total de 783.920 euros, según los datos de la Comunidad de Madrid.

La cantidad media retirada se situó en 129,70 euros por operación. Además, los dispositivos contabilizaron 500 consultas de saldo, 75 consultas de los últimos movimientos bancarios y cinco cambios de PIN.

La actividad aumentó progresivamente durante el verano. En julio se registraron 304 retiradas de efectivo; en agosto, 1.701, y en septiembre, 4.039. Esta evolución concentra en el último mes del periodo la mayor parte de las operaciones contabilizadas.

La iniciativa pretende facilitar el acceso al efectivo en localidades donde el cierre de sucursales bancarias obliga a los vecinos a desplazarse a otros municipios para realizar gestiones habituales.

Con el despliegue completo, el Ejecutivo autonómico prevé que los 61 cajeros movilicen alrededor de 30 millones de euros al año. De esa cantidad, estima que unos 15 millones se destinarán al comercio, la hostelería y los servicios de proximidad de estas poblaciones.

El efectivo sigue siendo el principal medio de pago en los pueblos

El uso del dinero en efectivo mantiene un peso destacado en los municipios pequeños. Según el Informe de Inclusión Financiera 2025 del Banco de España, el 72% de los vecinos de localidades de menos de 5.000 habitantes tenía el efectivo como principal medio de pago en 2025, frente al 65% registrado en 2023.

El mismo informe señala que el cajero automático es la principal vía para obtener dinero en efectivo: lo utiliza el 79% de la población, mientras que el 8,4% recurre a la ventanilla bancaria.

Uno de los cajeros automáticos instalados | Fuente: Comunidad de Madrid

Los datos reflejan la importancia del acceso a este servicio en las localidades con menor población, especialmente cuando no disponen de una sucursal bancaria. La instalación de cajeros permite retirar dinero sin necesidad de acudir a otra localidad, aunque el Banco de España no cuantifica el gasto adicional que puede generar su presencia en un municipio.

La Comunidad de Madrid sostiene que esta medida facilita el acceso a los servicios financieros en todos sus municipios. Según el Gobierno regional, el despliegue permitirá que la región sea la primera comunidad autónoma con cajeros automáticos en la totalidad de sus localidades.

Seis localidades de la Sierra Oeste, entre las prioritarias

La instalación de los dispositivos también se ha vinculado a las actuaciones de recuperación económica de la Sierra Oeste tras los incendios del verano.

Entre las localidades en las que se ha priorizado el despliegue figuran Valdemaqueda, Villamantilla, Zarzalejo y Santa María de la Alameda, afectadas por los incendios, además de Batres y Colmenar del Arroyo.

El objetivo es facilitar el acceso al dinero en efectivo tanto a los residentes como a quienes visitan estas poblaciones. La disponibilidad de cajeros se incorpora así a las medidas destinadas a apoyar el comercio local y los establecimientos de hostelería y servicios.

El programa forma parte de las actuaciones regionales para mejorar los servicios en los municipios pequeños y favorecer que los vecinos puedan realizar gestiones cotidianas sin desplazarse a otras localidades.

La nueva oficina de atención al ciudadano abrirá en enero

La Comunidad de Madrid también prepara la apertura de la nueva Oficina Central de Atención al Ciudadano, situada en el número 4 de la calle Carretas, en el centro de la capital. El espacio sustituirá a la actual sede de la carrera de San Jerónimo, 13, una vez finalicen los trabajos de adecuación del inmueble.

La nueva oficina contará con 500 metros cuadrados destinados específicamente a la atención al público, casi el doble que las instalaciones actuales. La intervención afecta a una superficie total de 828 metros cuadrados y ha supuesto una inversión de 2,4 millones de euros.

El centro dispondrá de 13 puestos de atención y una plantilla de 31 profesionales, un 20% más que la actual. También incorporará una sala de espera, un sistema de gestión de turnos, un puesto de autotramitación asistida y herramientas tecnológicas para facilitar las gestiones administrativas.

La ubicación, junto a la Puerta del Sol, permitirá acceder a las instalaciones mediante distintas opciones de transporte público.

El traslado responde al aumento de la actividad de este servicio. En 2025, la oficina atendió a más de 55.700 personas, un 19% más que el año anterior. Durante el primer semestre de 2026 registró 40.089 atenciones, el doble que en el mismo periodo de 2025.

Atención preferente a mayores y personas con discapacidad

La nueva sede ofrecerá atención presencial y por videollamada para informar y orientar a los ciudadanos, presentar solicitudes y documentación, registrar escritos y validar certificados electrónicos.

También permitirá realizar trámites relacionados con la Tarjeta Sanitaria Virtual, el Carné Joven y el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación.

La nueva oficina del 012 que ha instalado la Comunidad de Madrid | Fuente: Comunidad de Madrid

Uno de los espacios estará destinado a la atención preferente de las personas mayores y las personas con discapacidad. Estos dos colectivos suman más de 1.600 atenciones anuales en la oficina actual.

El horario será de lunes a viernes, de 8:00 a 20:00 horas, y los sábados, de 9:00 a 14:00 horas. Los usuarios podrán acudir con cita previa o sin ella.

Las instalaciones incluirán, además, medidas de cardioprotección y cerebroprotección, como un desfibrilador y formación del personal en reanimación cardiopulmonar, detección de síntomas y actuación ante emergencias como un ictus.

En la entreplanta del edificio se ubicará también el Registro de Uniones de Hecho, con 10 puestos de trabajo, un despacho y una sala para celebrar ceremonias. Durante 2025 se inscribieron 4.434 parejas en este servicio, un 11,6% más que en 2024, cuando se registraron 3.971.

El servicio 012 estrenará un canal en Instagram

La Comunidad de Madrid ampliará también los canales de comunicación de su servicio 012 de Atención al Ciudadano con la incorporación de Instagram.

La nueva vía servirá para difundir información pública, servicios y novedades de la Administración regional. Se sumará a los canales que ya funcionan, como el teléfono, el correo electrónico, X, WhatsApp, el chat y la videollamada.

La iniciativa busca facilitar el acceso a la información a través de las redes sociales y llegar a usuarios que utilizan menos los canales tradicionales de atención.