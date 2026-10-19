Más Madrid ensalza a los violentos del escrache y vuelve a agitar las calles contra Ayuso

Más Madrid continúa en su estrategia de agitar las calles de la región. Mientras aún colea la amenaza que Manuela Bergerot profirió en la Asamblea de Madrid y que le valió una denuncia ante la Policía Nacional – "en las calles de Madrid no va a haber paz"—, este lunes desde sus redes sociales han ensalzado a los violentos que han realizado un escrache a la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

"Arriba la decencia", dicen de los manifestantes enfrentándose a los policías; "abajo, la vergüenza", añaden de la presidenta abandonando en coche el lugar.

La protesta puso en jaque a Ayuso, que acudió a un acto en el Palacio de Santoña, y quedó retenida en el interior del recinto hasta que finalmente fue seguro abandonar el lugar. La Policía, con medios de refuerzo, tuvo que cerrar los accesos al palacio para garantizar la seguridad de la presidenta con cargas hacia los manifestantes para despejar la zona antes de que saliera Ayuso. Finalmente, la presidenta madrileña pudo abandonar el lugar con los manifestantes contenidos a distancia.

Antes, desde la Asamblea, Bergerot había manifestado lo que Ayuso debe hacer para poner fin a la huelga en la educación: "Sentarse a negociar y aceptar todas y cada una de las reivindicaciones".

Si Ayuso quiere que acabe la huelga educativa, lo que tiene que hacer es sentarse a negociar y aceptar todas y cada una de las reivindicaciones. pic.twitter.com/Y4OD16CHNL — Manuela Bergerot (@manuelabergerot) October 19, 2026

"Yo quisiera saber si lo que estamos viendo en el resto de Europa va a trasladarse también a las calles de Madrid con el No habrá paz porque se parece bastante a lo que está ocurriendo en otros muchos sitios. Solo quieren la violencia y el acoso porque la izquierda antidemocrática de este país no admite dejar las urnas", afirmó Ayuso antes de que el escrache tuviera lugar.

La presidenta se refería al percance sufrido un rato antes por su consejera de Educación, que tuvo que suspender un acto en un instituto de Vallecas pues la Policía así lo aconsejó al no poder garantizar su seguridad. "Están persiguiendo a mi consejera de Educación y quiero saber, por tanto, si esta historia de no habrá paz en las calles de Madrid, que está fomentando la Moncloa, va a estar durante todas las elecciones", ha lamentado, a la vez que ha defendido que se fomente "el miedo y el chantaje".

Ayuso ha responsabilizado a la Delegación del Gobierno y a Sánchez de "toda la violencia" que se está produciendo en las calles y ha destacado que la educación de los hijos de todos está "en manos de gente así de violenta, que no respeta ni siquiera el derecho de los niños a ir al colegio".

"Si Pedro Sánchez piensa que por acosarme y mandarme a los sindicatos a las huelgas mientras él va del enamorado de España nos va a amedrentar a la Comunidad de Madrid se equivoca, pero muy mucho. Porque estamos en democracia, y en democracia si tienes que dejar el poder, te vas a tu casita y lo soportas, Sánchez".