Pozuelo de Alarcón corona los municipios con mayor renta media de España y triplica al de menos, Iznalloz en Granada

Pozuelo de Alarcón volvió a situarse a la cabeza de la clasificación de los municipios de más de 2.000 habitantes de mayor renta de España. Según el Atlas de Distribución de Renta de los Hogares, publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la localidad madrileña alcanzó una renta media neta anual por persona de 32.612 euros, dejando en segundo lugar a la localidad barcelonesa de Matadepera, con 28.607 euros. Estas cifras triplican ampliamente la del municipio de menor renta, Iznalloz (Granada), con 9.153 euros por habitante.

El estudio sitúa en tercer lugar a la localidad madrileña de Boadilla del Monte, con 28.382 euros anuales por ciudadano. Los tres municipios mencionados revalidaron su liderazgo en la clasificación, tal y como ya sucedió en los tres años anteriores.

En el cuarto y quinto puesto se encuentran Torrelodones y Guecho (Vizcaya), con rentas medias anuales de 26.573 y 26.472 euros por habitante, respectivamente. Tras ellos, sobresalen San Justo Desvern, San Cugat del Vallés y Las Rozas de Madrid (en este último caso, con 26.014 euros). De los quince municipios con mayor poder adquisitivo medio, ocho pertenecen a la provincia de Barcelona, seis a Madrid y uno a Vizcaya.

Municipios con menor renta

En el extremo opuesto de la tabla destacan –aparte del citado Iznalloz– El Palmar de Troya (Sevilla, 9.321 euros), Albuñol (Granada, 9.343 euros), Chozas de Canales (Toledo, 9.547 euros), La Mojonera (Almería, 9.650 euros), Huesa (Jaén, 9.705 euros) y Badolatosa (Sevilla, 9.832 euros). La concentración de rentas bajas en el sur peninsular resulta notable: de los quince municipios con menores ingresos de España, once se ubican en Andalucía, dos en Extremadura y otros dos en Castilla-La Mancha.

La estadística muestra una marcada desproporción geográfica de la renta, puesto que mientras que el 89,7 % de los municipios del País Vasco figura dentro del cuartil superior de rentas –con promedios por encima de los 17.157 euros–, en la Región de Murcia el 91,1 % de las localidades se encuentra en el tramo del 25 % más desfavorecido, sin alcanzar los 13.407 euros anuales.

En lo relativo a las capitales de provincia con mayor porcentaje de secciones censales con renta neta anual media por habitante, San Sebastián despunta con un 60,3 %, seguida por Madrid (39,3 %), Bilbao (33,9 %) y Barcelona (31,6 %). Por provincias, Guipúzcoa lidera la tabla con 20.790 euros por vecino, por delante de Vizcaya (19.858 euros) y Madrid (19.277 euros). En cambio, Almería (12.244 euros), Huelva (12.765 euros) y Jaén (12.835 euros) registran las cuantías más reducidas del conjunto del territorio nacional.