Profesores en huelga secuestran la A-3 para exigir a Ayuso 600 euros más al mes

La protesta de los docentes madrileños ha trasladado este lunes el conflicto educativo a una de las principales vías de acceso a la capital. Decenas de profesores han cortado la autovía A-3 en plena hora punta al colocar pupitres sobre la calzada, obligando a detener el tráfico a la altura del kilómetro 5, en el ramal de salida hacia la M-30. Una forma de reivindicación que vuelve a situar a los conductores en el centro de un conflicto que enfrenta a los sindicatos educativos con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Los hechos se han producido durante el cuarto día de huelga educativa en la Comunidad de Madrid. Según fuentes de la Dirección General de Tráfico citadas por Europa Press, el corte ha tenido lugar en el término municipal de Madrid, en una zona con circulación intensa durante las primeras horas de la mañana.

Los manifestantes, vestidos con camisetas verdes en defensa de la educación pública y prendas amarillas vinculadas a las protestas de las escuelas infantiles, han colocado una fila de pupitres delante de una gran pancarta reivindicativa. La acción ha obligado a detener los vehículos a la altura de Moratalaz y ha provocado interrupciones en la circulación.

Pasadas las nueve de la mañana, tras la intervención de la Policía Nacional, los congregados se han retirado y el tráfico ha recuperado la normalidad.

La escena resume el endurecimiento de unas movilizaciones que ya no se limitan a las concentraciones frente a las instituciones. Los convocantes buscan aumentar la presión sobre la Administración regional y dar visibilidad a sus reclamaciones. Pero cuando una protesta ocupa una carretera en plena hora punta, el impacto deja de recaer exclusivamente sobre los responsables políticos y alcanza también a miles de ciudadanos que necesitan desplazarse para trabajar o cumplir con sus obligaciones.

La presión sindical y las exigencias a Ayuso

Los participantes han justificado la protesta denunciando la supuesta "falta de diálogo" del Ejecutivo autonómico y lo que califican de "maltrato institucional" al colectivo docente. Sus reivindicaciones abarcan cuestiones laborales, salariales y organizativas que afectan a distintos niveles de la educación pública no universitaria.

Entre las principales demandas figura la reducción del horario lectivo a 17 periodos semanales en Secundaria y Formación Profesional y a 22 en Primaria. Los sindicatos también reclaman una disminución de las ratios de alumnos por aula y un refuerzo del personal de orientación y de atención a la diversidad.

A estas peticiones se suman medidas contra la segregación, la recuperación de las aulas de enlace y la eliminación del actual modelo de bilingüismo. En el apartado económico, los convocantes exigen una subida salarial de 600 euros mensuales, la equiparación retributiva y un complemento de peligrosidad para los profesionales de educación especial.

Se trata, por tanto, de un conjunto de reivindicaciones que va más allá de una única mejora laboral. La negociación deberá abordar demandas de naturaleza distinta, desde la organización de las clases hasta las retribuciones y los recursos disponibles en los centros.

Una huelga que se extiende por la educación pública

La convocatoria está impulsada por CCOO, CGT y UGT, junto con plataformas como Educación Especial Digna, Menos Lectivas y Queremos FP. CSIF también ha llamado a la huelga y ha organizado actos de protesta paralelos.

El paro afecta a los distintos niveles de la educación pública, con la excepción del universitario, aunque se han sumado plataformas de la Universidad Complutense y de la Universidad Rey Juan Carlos.

La amplitud de las organizaciones participantes evidencia que el conflicto reúne a colectivos con reivindicaciones compartidas, pero también con demandas específicas. El reto para las partes será convertir esa presión en una negociación capaz de concretar compromisos y determinar qué medidas pueden adoptarse, en qué plazos y con qué recursos.

El conflicto sigue abierto

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha mantenido una posición contraria a activar medidas ante una huelga que ha sido calificada desde el ámbito autonómico como "política y revolucionaria", según la información publicada sobre el conflicto. Esa postura anticipa dificultades para acercar posiciones si ambas partes mantienen sus planteamientos sin abrir una vía efectiva de negociación.

Mientras tanto, el corte de la A-3 añade un nuevo episodio a una huelga que alcanza ya su cuarta jornada. Los docentes han conseguido trasladar sus reclamaciones al centro de la actualidad madrileña, aunque la interrupción del tráfico plantea también una cuestión relevante: hasta dónde debe llegar la presión en una protesta laboral cuando sus consecuencias recaen sobre ciudadanos ajenos a la negociación.

La resolución del conflicto dependerá de la capacidad de sindicatos y Administración para encontrar puntos de acuerdo sobre las condiciones de trabajo, los recursos educativos y las retribuciones. Por ahora, las reivindicaciones siguen sobre la mesa y la huelga continúa, con la educación pública madrileña en el centro de una disputa que aún no tiene una salida definida.