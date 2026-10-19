Sira Rego entra en campaña contra Ayuso con un vídeo de apoyo a los huelguistas

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha alentado las protestas violentas contra Isabel Díaz Ayuso, que ha recibido este lunes un escrache y ha responsabilizado al Ejecutivo de Pedro Sánchez y al delegado del Gobierno, Francisco Martín, de "toda la violencia en las calles de Madrid". La presidenta madrileña ha tenido que salir escoltada y con un cordón policial que ha frenado a los violentos de poder agredirla.

Rego, todavía ministra, ha defendido en un vídeo la huelga educativa en la Comunidad de Madrid que entra este lunes en su segunda semana. "Cada aula masificada es un derecho perdido y cada recurso que se recorta es una oportunidad que se escapa. Somos muchos los que no lo vamos a permitir", ha advertido Rego, que ha celebrado que los profesores se movilicen "para mejorar sus condiciones laborales, pero también para que la infancia tenga un futuro digno" en España.

"Yo doy la cara por la pública", ha presumido Rego, que ha entrado en campaña contra Ayuso. Para la ministra de Juventud e Infancia, el derecho a la educación pública "es muy importante, porque es precisamente lo que garantiza que todos los niños y niñas, independientemente de su código postal, tengan las mismas oportunidades".

"Defender la pública"

"Defender a la infancia es escuchar, es dignificar las condiciones de quienes trabajan y la acompañan a lo largo de su vida y por eso les apoyamos, por eso estamos con ellas, porque defender la pública es defender el presente pero también el futuro. Todo mi apoyo a la comunidad educativa", ha insistido.

En agosto, antes de que Sánchez convocara elecciones, la polémica ministra anunció que no iría en ninguna lista de cara a la siguiente legislatura. Sin embargo, Rego ha apoyado a la extrema izquierda de cara a las generales instando a todas las formaciones a la izquierda del PSOE a articular una única lista y una sola papeleta, algo que finalmente no ha ocurrido.