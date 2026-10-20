Almeida devuelve a Bergerot su mensaje tras el escrache a Ayuso: "No habrá paz para los violentos en Madrid"

José Luis Martínez-Almeida ha respondido al escrache que sufrió este lunes Isabel Díaz Ayuso recogiendo las palabras de Manuela Bergerot. "No habrá paz para los violentos en Madrid", ha dicho el alcalde, en referencia a la frase que pronunció la de Más Madrid en la Asamblea, cuando amenazó con que "en las calles de Madrid no va a haber paz".

"Que un presidente de un gobierno autonómico tenga que estar 70 minutos esperando a poder salir de un edificio, porque hay manifestantes, ya nadie duda, que violentos, en la puerta de ese edificio, que su único objetivo era bloquear y aislar a una representante público como Ayuso, es incompatible con una democracia y un Estado de Derecho", ha denunciado Almeida este martes.

El regidor ha relacionado el escrache con una estrategia de "polarización, de confrontación y de odio" por parte de la izquierda. Además, ha criticado a quienes justifican lo sucedido o dirigen sus denuncias contra la Policía en lugar de contra los manifestantes, como ha sido el caso del delegado del Gobierno, que ha abierto ahora otra investigación a la Policía para estudiar su actuación durante el suceso. "En el fondo lo que está haciendo es ser cómplice de la violencia que se está desplegando en las calles de Madrid", ha advertido.

"El otro día Bergerot dijo que no habría paz en las calles de Madrid. Y yo le respondo. No habrá paz para los violentos en Madrid. Ni habrá paz, ni habrá lugar, ni habrá cobijo, ni habrá acogida para los violentos en Madrid. Y que aquellos que quieren reventar nuestra convivencia y que lo están intentando estos días en las calles de Madrid, que lo tengan muy claro, serán derrotados por la sociedad madrileña fundamentalmente", ha añadido.

Más adelante, Almeida ha querido aclarar el significado de sus palabras: "Frente a su violencia, nuestra convivencia. Y por tanto cuando digo que no habrá paz para los violentos es ni nos vamos a achantar, ni nos vamos a acobardar, ni vamos a dar un paso atrás".

No habrá paz para los violentos en la ciudad de Madrid. pic.twitter.com/sq7CbMYaX1 — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) October 20, 2026

Ya ayer, Ayuso calificó de "intolerables" los ataques que había sufrido y aseguró que había sentido "pena" más que miedo. Cabe recordar que la Policía tuvo que despejar los accesos para facilitar su salida y la presidenta acabó abandonando el lugar en su vehículo sobre las 14:10 horas, entre los gritos de los concentrados.

Al hablar sobre la posibilidad de que Ayuso traslade su despacho de forma temporal por motivos de "seguridad" debido a la acampada que ocupa Sol, Almeida ha planteado qué ocurriría si la situación se hubiera producido ante La Moncloa.

"Esto delante del Palacio de la Moncloa no dura media hora, pero delante de la Puerta del Sol dura lo que tenga que durar", ha afirmado. "¿Qué dirían si tuviera que buscar Pedro Sánchez otro lugar para trabajar como consecuencia de que hay una acampada? ¿Qué estaríamos diciendo en este momento? Pues es que eso es lo que está pasando en la Puerta del Sol", ha lamentado.