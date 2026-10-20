Asesinada a puñaladas una mujer de 52 años en un portal de Carabanchel

Una mujer de 52 años ha fallecido este martes en Madrid después de sufrir múltiples heridas de arma blanca en la calle Ontanilla, en el distrito de Carabanchel. Los servicios sanitarios la han trasladado en estado crítico al Hospital 12 de Octubre tras conseguir revertir la parada cardiorrespiratoria que presentaba cuando la encontraron.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte e identificar al responsable. Los hechos han ocurrido en torno a las 14:45 horas, en el portal de una urbanización, donde los agentes han recibido el aviso de que había una persona herida en la vía pública.

La mujer presentaba heridas en el tórax y el abdomen

A su llegada, los equipos del Samur-Protección Civil y del Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid (Summa 112) han encontrado a la mujer en parada cardiorrespiratoria y con múltiples heridas de arma blanca, principalmente en el tórax y el abdomen.

#Agresión en c/ Ontanilla, #Carabanchel.@SAMUR_PC y #SUMMA112 atienden a una mujer con heridas por arma blanca y en parada. Una vez revertida, ha sido trasladada por #SAMUR, con acompañamiento de @policiademadrid, al 12 de Octubre en estado crítico. Investiga @policia. pic.twitter.com/Uws6XICu4M — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) October 20, 2026

Los sanitarios han iniciado las maniobras de reanimación y han conseguido revertir la parada. Debido a la gravedad de las lesiones, la han trasladado en estado crítico al Hospital 12 de Octubre, donde finalmente ha fallecido.

El fallecimiento ha sido confirmado por los servicios de emergencias y la Policía Nacional.

La Policía Nacional busca al responsable

El Grupo V de Homicidios de la Policía Nacional se ha hecho cargo de las pesquisas para determinar cómo se produjo la agresión y localizar al autor de las puñaladas.

En la investigación también participa el Grupo de Delitos Violentos de la Policía Científica, encargado de las actuaciones técnico-policiales para recabar indicios que permitan esclarecer lo sucedido.

La Policía Municipal de Madrid ha colaborado en el dispositivo desplegado en la zona.

Por el momento, no se conoce si se ha producido alguna detención ni cuál ha podido ser el móvil de la agresión.

Los agentes trabajan para reconstruir los hechos ocurridos en la calle Ontanilla y determinar qué relación, si la hubiera, existía entre la víctima y el autor de la agresión.