Ayuso estudia trasladar su despacho de forma temporal por motivos de "seguridad"

La presidenta de la Comunidad de Madrid valora en estos momentos la opción de trasladar su despacho de forma "temporal" a otras instalaciones por cuestiones de "seguridad" después de sufrir el lunes un escrache por parte de los organizadores de la huelga educativa.

"No reúne las condiciones de seguridad para visitas y actos, no para el personal que está trabajando ni para la presidenta", matizan desde su equipo, que explican a Libertad Digital que llevan meses buscando alternativas para trasladar el despacho de Isabel Díaz Ayuso por todas las obras que se van a realizar en el edificio, pero ahora, "todo lo que se está viendo en el entorno de Sol, supone un problema de seguridad para la celebración de la actividad institucional, eventos y reuniones" que se celebran en la Real Casa de Correos.

Hace unas semanas, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la prensa lanzó esta pregunta al consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Ejecutivo autonómico: "¿Temen por la seguridad de los trabajadores de la Real Casa de Correos y, en concreto, de la presidenta?". Miguel Ángel García contestó así: "Sí, sí, y una de las cosas que le hemos pedido al delegado del Gobierno es que proteja a través de la Policía, dotándola de medios suficientes, el edificio de la Real Casa de Correos y, por supuesto, a todos los que trabajamos en este edificio".

Ahora, desde el equipo de la presidenta recuerdan que llevan meses "buscando alternativas para llevar el despacho y su actividad institucional" y desvinculan la decisión de la acampada instalada en la Puerta del Sol. "En estos momentos la Real Casa de Correos no reúne las condiciones necesarias para llevar a cabo el trabajo institucional, especialmente por las obras que se deben realizar en el edificio, y se están viendo diferentes opciones en instalaciones de la Comunidad de Madrid para desempeñar, de manera temporal, ese trabajo que normalmente se realiza en Sol".

La Comunidad de Madrid no confirma por el momento cuáles son esas "diferentes opciones" que se manejan en estos momentos, pero se apunta de manera no oficial a las instalaciones del Canal de Isabel II.

La noticia llega después de varios meses de polémica precisamente por el traslado de la oficina de Ayuso al polémico ático de lujo de Chamberí, comprado por 6,3 millones de euros. Finalmente, y ante el escándalo desatado, la Comunidad desistió de mover la oficina de Ayuso a este piso ubicado en el paseo del General Martínez Campos y decidió ponerlo a la venta, aunque por ahora no ha encontrado comprador.