Detenido un profesor en Madrid acusado de agredir sexualmente a nueve menores de entre 12 y 15 años

La Policía Nacional ha detenido a un profesor de Secundaria de un centro educativo de Madrid acusado de agredir sexualmente a menores de entre 12 y 15 años, así como de grabar algunas de las agresiones. El docente, de 37 años, ha ingresado en prisión provisional mientras continúa la investigación, que por el momento ha permitido identificar a nueve presuntas víctimas.

Según la Cadena Ser, el profesor trabajaba en el colegio concertado religioso Mercedarias de Don Juan de Alarcón, ubicado en el distrito centro de la capital.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid, al arrestado se le atribuyen seis delitos de agresión sexual contra menores de 16 años, además de delitos de prostitución y pornografía infantil y child grooming, una práctica que consiste en ganarse la confianza de menores para manipularlos emocionalmente con fines sexuales.

El profesor fue detenido el pasado martes 13 de octubre y pasó dos días bajo custodia policial antes de ser puesto a disposición judicial. El juez decretó su ingreso en prisión provisional.

Nueve víctimas identificadas y más posibles afectados

La investigación comenzó cuando la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Policía de Madrid tuvo conocimiento de las presuntas conductas del docente a través de comentarios realizados por alumnos a sus actuales profesores.

Los agentes han identificado hasta el momento a nueve menores, de entre 12 y 15 años, a quienes ya han tomado declaración. Además, han localizado a otras posibles víctimas con las que están realizando distintas gestiones. Fuentes próximas a la investigación citadas por EFE prevén que el número de afectados pueda superar la decena.

Las presuntas agresiones se habrían producido tanto en el entorno del centro educativo como fuera de sus instalaciones. El arrestado ya no trabajaba en el colegio cuando se conocieron los hechos que dieron lugar a la investigación.

Según fuentes próximas al caso citadas por EFE, el detenido es de nacionalidad española, trabajaba en un colegio del centro de Madrid y contaba con un antecedente por un hecho similar ocurrido años atrás.

Registro de su domicilio

En el marco de la investigación, la Policía Nacional realizó una entrada y registro en el domicilio del sospechoso. Durante la intervención, los agentes se incautaron de numerosos dispositivos electrónicos, entre ellos teléfonos móviles, ordenadores portátiles y elementos de almacenamiento de datos.

Todo este material ha quedado a disposición de la autoridad judicial para su análisis, mientras los investigadores continúan recopilando información sobre los hechos y las posibles víctimas.

El profesor permanece en prisión provisional acusado de tres delitos continuados de agresión sexual con acceso completo a menores de 16 años y otros tres delitos de agresión sexual a menores de esa edad, con distintas víctimas. A estos cargos se suman los relacionados con la prostitución y la pornografía infantil, así como el child grooming.

La investigación sigue abierta y no se descarta que puedan ampliarse las acusaciones a medida que avancen las diligencias policiales.