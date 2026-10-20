El delegado del Gobierno se retrata: admite por escrito a Almeida que no ve las tomas de bomberos por la acampada de Sol

José Luis Martínez-Almeida ha visto en el último escrito del delegado del Gobierno, Francisco Martín, un motivo más para exigir el fin de la acampada que ocupa la Puerta del Sol desde el pasado 26 de septiembre. Y es que Martín ha solicitado al Ayuntamiento de Madrid información sobre las columnas secas de la plaza y sus inmediaciones porque, según reconoce en el propio requerimiento, las circunstancias actuales dificultan su comprobación visual. Se trata de las instalaciones que permiten a los bomberos disponer de una toma de agua para actuar en caso de incendio.

El documento pide al Consistorio que facilite, "a la mayor brevedad posible", el número y la ubicación exacta de estas instalaciones. "Atendiendo a las excepcionales circunstancias existentes en el entorno de la Plaza de la Puerta del Sol y al objeto de implementar las medidas necesarias para garantizar el acceso y funcionamiento de las columnas secas en caso de eventuales situaciones de emergencia, desde esta Delegación del Gobierno se solicita se remita, a la mayor brevedad posible, la relación del número y ubicación concreta de las existentes en la Plaza de la Puerta del Sol e inmediaciones. Ante la dificultad de verificación visual habida cuenta de las circunstancias arriba reseñadas se solicita que, en la medida de lo posible, dicha información sea facilitada mediante planimetría o cualquier otro formato que permita su localización", firma Martín exactamente, según ha podido comprobar Libertad Digital.

La petición ha sorprendido al alcalde, que ha considerado ante la prensa muy llamativo que el delegado del Gobierno tenga que recurrir al Consistorio para obtener unos datos que, a su juicio, debería poder comprobar sobre el terreno. "Parece que estamos ante un problema más serio que lo que el Gobierno está dispuesto a admitir", ha señalado Almeida, que se ha comprometido a facilitar la información solicitada.

"Nos dice que comprobemos, por favor, la situación de las columnas secas", ha explicado el regidor, que ha incidido en el argumento utilizado por Martín para pedir la documentación: "Como consecuencia de la situación en la que se encuentra y visualmente no se puede hacer esa comprobación, mándenos ustedes la planimetría".

Para Almeida, el problema va más allá de saber dónde están estas instalaciones o si se encuentran bloqueadas. El alcalde sostiene que la ocupación supone un riesgo para la seguridad y dificulta el uso normal de uno de los espacios más concurridos de la capital. "Hay problemas de evacuación en la Puerta del Sol como se produzca una estampida", ha advertido, como ya viene haciendo desde hace semanas.

El regidor también ha recordado las agresiones violentas que asegura que se han producido desde el inicio del asentamiento, las imágenes de una guillotina dirigida contra la presidenta de la Comunidad de Madrid y las dificultades para desarrollar con normalidad la actividad institucional en la sede del Gobierno regional.

Aunque Almeida ha asegurado que el Consistorio preparará la planimetría, ha cuestionado el sentido de un escrito que evidencia las dificultades que genera la acampada. "Yo creo que a todos nos suscita una cierta alarma social pensar que el delegado del Gobierno tiene que pedir esta información al Ayuntamiento porque no tiene la capacidad de poder hacerlo por sí mismo, teniendo la Policía Nacional a su disposición", ha afirmado.

También ha puesto en duda las intenciones de Martín al enviar el requerimiento. "No sé qué es lo que intenta el delegado del Gobierno, si eximirse de responsabilidad o si pretender decir que está haciendo algo", ha señalado. "Si esto no genera cierta alarma social de la situación en la que se encuentra la Puerta del Sol, pues yo ya no sé qué más tenemos que hacer para denunciar que aquello se tiene que levantar ya", ha considerado el edil.