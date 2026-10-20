El delegado Francisco Martín abre otra investigación a la Policía: estudia ahora su actuación en el escrache a Ayuso

Francisco Martín, el delegado del Gobierno en Madrid, ha vuelto a abrir una nueva investigación contra los agentes de la Policía Nacional que custodiaron este lunes el Palacio de Santoña en el que se encontraba la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que tuvo que huir en coche escoltada y con un cordón policial para evitar cualquier tipo de agresión. Los agentes se vieron obligados a cargar contra los manifestantes radicales que cercaron el edificio. Todo ello, después de abrir una primera investigación la semana pasada contra varios policias nacionales que cargaron contra universitarios violentos que utilizaron la Universidad Complutense para 'defender la educación pública'.

Según adelantan medios como Europa Press, la Delegación del Gobierno apunta a que la Policía no se ajustó a los principios de proporcionalidad y oportunidad después de que los sindicatos educativos pidiesen iniciar una investigación por las cargas que califican de "violentas y desproporcionadas" en el escrache a Ayuso, que ha responsabilizado a Francisco Martín y a Pedro Sánchez de alentar la violencia en las calles de la capital de España.

"Qué vergüenza de Gobierno, que siempre culpa de todo a la Policía. Que cuenten cómo la Delegación permitió a los manifestantes desplazarse desde donde tenía autorizada la concentración. Claro que habrá paz en las calles de Madrid: a partir del 29N", ha dicho Ayuso en redes sociales, que ha denunciado la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez y de su delegado en Madrid.

Y es que, la Policía tuvo que cerrar los accesos al edificio para proteger la integridad física de la presidenta madrileña y cargó contra los radicales para desalojar el área y facilitar la salida de Ayuso después de tener que esperar unos cuarenta minutos en el interior del Palacio de Santoña, en el que se encontraba en un evento.

Los sindicatos exigen a la Delegación del Gobierno que adopte medidas para evitar que se repitan actuaciones de este tipo y subrayan que las cargas de este lunes se añaden a las ya denunciadas el pasado miércoles durante las protestas en la Universidad Complutense.

Tras las cargas policiales a los universitarios que pusieron patas arriba varias facultades de la Complutense, el delegado del Gobierno en Madrid confirmó que había solicitado a la jefa superior de Policía una "investigación de urgencia" ante la posible desproporcionalidad de la actuación, una decisión que fue duramente cuestionada por los sindicatos policiales. Ahora, vuelve a hacerlo.