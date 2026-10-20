El taxi sin conductor llega a Madrid: la filial de Google empezará a operar en 2027

Montarse en un taxi sin conductor por las calles de Madrid dejará muy pronto de ser una escena de película. La tecnología de conducción autónoma ultima su desembarco en la región, donde varios gigantes del sector ya han puesto fecha para que los ciudadanos puedan desplazarse en robotaxis.

Waymo, la firma de conducción autónoma de Google, ha confirmado que planea ofrecer servicios de transporte en vehículos 100 % autónomos en la Comunidad de Madrid a partir de 2027, dentro de su estrategia de expansión a largo plazo en España. Sin embargo, no habrá que esperar tanto para ver los primeros trayectos comerciales: la compañía se suma a WeRide, Uber y Avomo (la división autónoma del Grupo Moove Cars), que tras recibir la autorización de la Dirección General de Tráfico (DGT), prevén arrancar sus operaciones comerciales en la capital a finales de 2026.

El desembarco de Waymo arranca ya entre bambalinas. Sus primeros coches ya están de camino y, en las próximas semanas, comenzarán a rodar por las calles madrileñas con un especialista formado como conductor para recopilar los datos necesarios antes de dar el salto al servicio sin piloto. Todo el proceso se realizará en estrecha colaboración con la DGT y las autoridades autonómicas de transporte.

La filial de Google llega avalada por un gran bagaje en Estados Unidos, destacando que "ya ha demostrado que la conducción autónoma es segura y popular entre los usuarios" con más de 450 millones de kilómetros recorridos de forma 100 % autónoma. A finales del año pasado superó los 20 millones de viajes de pago acumulados, cuadruplicando los datos de 2024, y opera en 15 grandes ciudades estadounidenses con una flota eléctrica de más de 4.000 vehículos que realiza más de 500.000 trayectos semanales. Además de Madrid, su plan internacional incluye ciudades como Londres (2026), Tokio (2027), Múnich, Singapur y Toronto (2028).

Por su parte, la región madrileña representa una "puerta de entrada clave" para la expansión de WeRide, Uber y Avomo. Su fase inicial arrancará con una flota de 20 vehículos con tecnología de WeRide que operarán bajo la supervisión de un especialista a bordo en zonas de alta demanda.

¡Hola, Region of Madrid! 🇪🇸 We're thrilled to announce that we're coming to Spain, beginning with Madrid. This will be our first region in Spain and second in the European Union. We plan to launch fully autonomous ride-hailing in Madrid in 2027. Sign up for future updates:… pic.twitter.com/HHk4uhHm8z — Waymo (@Waymo) October 20, 2026

El gran argumento de este modelo es la seguridad. Frente a las cifras de la DGT de 2025 en España (1.119 muertos y 4.936 heridos graves en carreteras interurbanas), Waymo señala que su tecnología registra un 95 % menos de siniestros con lesiones graves o mortales, un 93 % menos de atropellos a peatones con lesiones y un 86 % menos de colisiones con ciclistas tras más de 400 millones de kilómetros con pasajeros. Por ello, sostienen que esta innovación "tiene el potencial de mejorar significativamente la seguridad vial en la ciudad".

Para la compañía, el entorno regulatorio español ha sido decisivo, asegurando que la DGT ha establecido un marco claro para impulsar las pruebas y el despliegue seguro de la movilidad autónoma y "nos comprometemos a respaldar esa visión a través de pruebas rigurosas, transparencia y una estrecha colaboración con los organismos reguladores a todos los niveles".