JUPOL acusa al Delegado del Gobierno en Madrid de poner en riesgo a los policías en el escrache contra Ayuso

Los dispositivos de seguridad diseñados en las últimas horas para dar seguridad a dos actos de altos cargos de la Comunidad de Madrid se han quedado escasos y han provocado problemas de seguridad que no se deberían haber producido. El primer caso fue la visita de Isabel Díaz Ayuso al Palacio de Santoña, donde sufrió un escrache. La otra, un acto de la consejera madrileña de Educación, Mercedes Zarzalejo, que acabó con el evento suspendido.

Esta situación no ha gustado nada a los sindicatos policiales. Justicia Policial (JUPOL), uno de los sindicatos mayoritarios de la Policía Nacional, ha denunciado la grave falta de previsión y planificación desde la Delegación del Gobierno en Madrid y ha acusado a su titular, Francisco Martín, de actuar con negligencia y de someter a los agentes a situaciones límite que comprometen gravemente su seguridad.

Ha recordado que los incidentes obligaron a modificar los dispositivos previstos ante la presión de los manifestantes sobre distintos actos públicos y que la respuesta policial tuvo que improvisarse sobre la marcha cuando la situación ya se había deteriorado, en lugar de contar desde el principio con los efectivos necesarios. JUPOL ha considerado que esta falta de anticipación perjudica tanto a los agentes como a las personas que deben proteger.

El sindicato ha señalado que la presidenta regional permaneció durante más de media hora en el Palacio de Santoña, a la espera de refuerzos policiales, después de que los manifestantes llegaran a las inmediaciones del edificio. Por su parte, la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, tuvo que suspender su asistencia a otro acto al no poder garantizarse su seguridad. JUPOL ha considerado que ambos episodios evidencian deficiencias en la planificación de los servicios policiales.

JUPOL también ha denunciado que los responsables policiales no estarían recibiendo toda la información necesaria ni instrucciones operativas suficientemente claras sobre manifestaciones, concentraciones y actos con posibles alteraciones del orden público. A su juicio, estas carencias dificultan la evaluación previa de los riesgos y la asignación de efectivos. JUPOL ha sostenido que la planificación debe permitir anticiparse a los incidentes, en lugar de obligar a los agentes a reorganizar sus servicios cuando el peligro ya es evidente.

La polémica se produce pocos días después de los incidentes registrados en la Universidad Complutense de Madrid, donde Francisco Martín cuestionó públicamente la actuación de la UIP y la calificó de desproporcionada. JUPOL ya reclamó entonces la dimisión del delegado del Gobierno, al considerar que sus declaraciones desautorizaban a los agentes. Ahora, el sindicato vuelve a reprocharle que critique las intervenciones policiales mientras, según han denunciado, no garantiza las condiciones necesarias para desarrollarlas.