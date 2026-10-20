La Justicia acepta ampliar la investigación económica a González Amador con su propio apoyo para acelerar el proceso

La Sala de Apelación de la Audiencia Provincial de Madrid ha aceptado ampliar la investigación sobre Alberto González Amador con requerimientos a la Agencia Tributaria y a la Seguridad Social después de que él mismo no se opusiese a la petición del Ministerio Fiscal y de Más Madrid con el objetivo de acelerar el proceso judicial.

González Amador está acusado de dos presuntos delitos contra la Hacienda Pública correspondientes a los ejercicios fiscales de 2020 y 2021, por haber defraudado presuntamente unos 350.951 euros a través de su empresa Maxwell Cremona, además de falsedad en documento mercantil. La Fiscalía y la Abogacía del Estado solicitan para él tres años y nueve meses de prisión, mientras que las acusaciones populares del PSOE y Más Madrid elevan la petición a cinco años al añadir presuntos delitos contables y de pertenencia a grupo criminal.

En un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, la Sala de Apelación acepta el recurso del Ministerio Fiscal —al que se ha adherido Más Madrid— en el que pedían nuevos requerimientos a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria con el objetivo de ampliar la información que por el momento maneja la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El propio González Amador no se opuso a estas diligencias, sino que presentó un escrito en el que exponía estar conforme a que se procediese como lo pedía la Fiscalía y "se ponga su resultado a disposición de la Fuerza actuante a la mayor velocidad posible, todo ello con la finalidad de que cuanto antes se dicte la decisión del artículo 779 de la LECrim y se ponga fin al proceso".

En este marco, aunque la Sala de Apelación reconoce como válidos los motivos de negarse en un principio a obtener estos datos —porque podían suponer una vulneración a la intimidad de las personas implicadas—, sí que considera necesaria la información para continuar el proceso judicial: "De cara a la investigación llevada a cabo por la UCO, resulta necesario cotejar la información bancaria con la información tributaria y de la Seguridad Social referente a dichas personas físicas y jurídicas".

Por ello, acuerda ampliar la investigación económica: "La Sala acuerda estimar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal contra el Auto dictado por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, Plaza nº 19, en fecha 10 de junio de 2026, revocando parcialmente dicha resolución, dejando sin efecto la desestimación que en el mismo se acuerda de la práctica de las diligencias de solicitud de información tributaria y de información de la Tesorería de la Seguridad Social interesada por la fuerza actuante, acordando la procedencia de su realización, en los términos interesados por la misma, debiendo proceder por ello el Juzgado Instructor, a remitir los mandamientos interesados por la UCO en el oficio de fecha 19 de diciembre de 2025".