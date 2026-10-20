La Junta Electoral obliga a Más Madrid a retirar una lona pero Rita Maestre "miente" y asegura que ha sido Almeida

La Junta Electoral de Zona de Madrid ha ordenado a Más Madrid retirar en un plazo de 24 horas la lona que la formación de Rita Maestre colgó en los balcones de sus dependencias municipales de la calle Mayor para atacar la política de vivienda de José Luis Martínez-Almeida. El organismo estima así la denuncia presentada por el PP al considerar que se trata de un cartel de contenido partidista instalado en la fachada de un edificio de titularidad municipal.

La lona recuperaba un episodio de 2021 en la red social X, cuando Más Madrid ironizó sobre la respuesta que daría el alcalde a la pregunta de qué iba a hacer para regular el precio de los alquileres en la capital. La formación acompañó entonces la publicación con una imagen en la que aparecía la palabra "NADA", a la que Almeida respondió con un escueto "Exacto". Cinco años después, el partido de Rita Maestre decidió rescatar aquel intercambio para reprochar al regidor su gestión en materia de vivienda y lo que considera su inacción para contener las rentas.

La iniciativa ha acabado, sin embargo, con un requerimiento de retirada por parte de la autoridad electoral. En su resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Junta Electoral estima la reclamación del PP por la exhibición de un cartel partidista en la fachada de un inmueble municipal y exige a Más Madrid que lo retire en las 24 horas siguientes a la notificación del acuerdo.

El organismo recuerda la normativa electoral que limita determinadas actuaciones durante los procesos electorales para garantizar los principios de objetividad y transparencia, así como la igualdad entre las formaciones políticas.

En concreto, cita la Instrucción 2/2011, de 24 de marzo, de la Junta Electoral Central, que prohíbe a los poderes públicos promover campañas institucionales que puedan vulnerar esos principios, incluidas aquellas que difundan logros de una administración o empleen elementos coincidentes con las campañas de los partidos.

"No, Rita, por ahí no paso. No paso por la mentira"

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, sin embargo, ha mentido en sus redes sociales asegurando que es Almeida el que les ha obligado a retirar la lona. "Almeida nos ha obligado a retirar esta lona que habíamos desplegado en la fachada de nuestras oficinas", ha lamentado Rita Maestre en sus redes sociales.

La dirigente de Más Madrid ha recordado que fue el propio regidor quien publicó el mensaje original en 2021 y ha insinuado que ahora se avergüenza de aquella respuesta. "El tuit lo publicó él solito, pero parece que siente demasiada vergüenza de sí mismo, aunque los madrileños no se van a olvidar fácilmente de esto", ha escrito.

Bueno, pues al final Almeida nos ha obligado a retirar la lona que habíamos puesto en la fachada de nuestras oficinas. El tuit lo publicó él solito, pero parece que siente demasiada vergüenza de sí mismo, aunque los madrileños no se van a olvidar fácilmente de esto. pic.twitter.com/XRUvlmSt6t — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) October 20, 2026

Almeida, por su parte, ha defendido la actuación del PP, que acudió a la Junta Electoral para denunciar la colocación de la pancarta. Desde la Casa de la Villa, el alcalde ha justificado la decisión de su partido asegurando que son "personas serias" y ha reprochado a Maestre que atribuya al Ayuntamiento la orden de retirada.

"Le mienten a todos los madrileños porque ha puesto en un tuit, que es su forma favorita de relacionarse con los madrileños, diciendo Almeida les obliga a quitar la pancarta. No, Rita, no. Por ahí no paso. No paso por la mentira, no paso por el engaño, no paso por el embuste", ha afirmado.

El alcalde ha insistido en que la decisión no corresponde a él ni al PP, sino a la autoridad electoral. "Quien le obliga a retirar esa pancarta a Más Madrid es la Junta Electoral, por infracción de la normativa electoral", ha subrayado.

La Junta Electoral avala un tuit de Almeida

La resolución sobre la lona de Más Madrid ha coincidido con otra decisión de la Junta Electoral de Zona de Madrid relativa a las redes sociales del alcalde. En este caso, el organismo ha desestimado el requerimiento presentado por el Grupo Municipal Socialista contra una publicación de Almeida sobre la Gran Vía del Sureste, difundida una vez convocadas las elecciones.

La Junta Electoral considera que el alcalde dispone de una cuenta en X de carácter personal y privado, desvinculada del Ayuntamiento, y señala que no se ha acreditado que la publicación fuera organizada, difundida o financiada por el Consistorio, ni que se emplearan medios materiales o personales municipales para elaborarla. Por ello, concluye que los hechos deben entenderse dentro del marco legal de la libertad de expresión.

Almeida ha aprovechado ambas resoluciones para cargar contra la oposición de izquierdas, a la que ha acusado de actuar al margen de las reglas electorales. "La izquierda ha hecho el ridículo", ha sentenciado.

Además, ha reclamado a sus adversarios políticos que respeten la normativa de cara a los comicios del próximo 29 de noviembre. "Esperemos que a partir de ahora y hasta las elecciones tengan un comportamiento que sea conciliable con la normativa electoral, que respeta a los ciudadanos, que no les engañe, que no les mienta y que no traten de hacer trampas", ha dicho.

El alcalde ha concluido con un mensaje dirigido expresamente a las portavoces de Más Madrid y del PSOE: "Yo a la izquierda solo le pido que no haga trampas, por favor. Reyes, Rita, no hagáis trampas".