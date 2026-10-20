La mujer sénior reclama su protagonismo en una sociedad cada vez más longeva

La mujer sénior es una figura clave en una sociedad cada vez más longeva, tanto por su contribución social y económica como por su experiencia, talento y capacidad de influencia. Esta fue una de las principales ideas del foro 'La longevidad tiene nombre de mujer', que reunió este lunes a representantes institucionales y expertos de distintos ámbitos para reflexionar sobre la realidad de las mujeres de 55 años o más y los desafíos y oportunidades que plantea la longevidad.

Organizado por la Fundación Más Sénior en colaboración con la Cámara de Comercio de Madrid, la Comunidad de Madrid y el diario 65ymas, en el Palacio de Santoña, la bienvenida corrió a cargo de la directora general de la Fundación Más Sénior, Sonia Catalán, que destacó uno de los grandes compromisos de la Fundación Más Sénior, "contribuir a construir una sociedad en la que vivir más años signifique también vivirlos con más autonomía, más oportunidades y más reconocimiento. Una sociedad que valore la experiencia, que combata el edadismo, que facilite la participación y que sea capaz de aprovechar todo el talento que existe entre las personas sénior".

En la inauguración institucional, la vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Madrid, Eva Serrano, destacó el papel de las mujeres en el desarrollo económico y social de nuestro país y cuyo talento y experiencia siguen siendo un activo para las empresas. "Me gustaría que saliéramos de aquí con la convicción de que la longevidad no debe entenderse como un límite, sino como una oportunidad para nuestras empresas y para nuestra sociedad. Una oportunidad que solo podremos aprovechar plenamente si reconocemos el talento, la experiencia y las aspiraciones de las mujeres en todas las etapas de su vida".

Por su parte, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila-Ponce de León, recordó algunos de los programas o medidas que la Comunidad de Madrid tiene en marcha para la población sénior, de envejecimiento activo, de capacitación digital y medidas de apoyo para retomar su carrera profesional. Además, avanzó que están ultimando un estudio poblacional "que nos permitirá conocer mejor sus inquietudes, escuchar sus propuestas y saber qué servicios demandan los mayores. Este es el sentido de nuestro trabajo: que la edad no se convierta en una barrera y que las circunstancias personales no cierren posibilidades".

Periscopio de la mujer sénior

El Centro de Investigación de Fundación Más Sénior, en colaboración con 65YMÁS, ha realizado el estudio más completo hasta la fecha de los sénior y las sénior españolas, cuyos resultados dio a conocer Juan Carlos Alcaide, responsable del Centro de Investigación de la Fundación Más Sénior, sociólogo y uno de los mayores expertos en silver economy de España.

El estudio revela que la nueva mujer sénior va mucho más allá de los cuidados: el 86,7% cree que a su edad se tiene derecho a disfrutar y el 64,2% quiere seguir aportando en la sociedad de alguna manera. Estos resultados permiten profundizar en el emprendimiento femenino en España, que cuenta con más de medio millón de mujeres autónomas de más de 50 años. Además, el número de autónomas ha crecido un 10,4% en la última década mientras que el de hombres autónomos ha bajado un 2,4%.

"Hablar de mujer sénior no es hablar de mujer mayor, eso es un estereotipo ridículo, porque es la mujer sénior hoy moderna y quiere vivir con plenitud. No es una mujer que ve la vida pasar; es una mujer no solo activa, es hiperactiva", aseguró Alcaide.

El foro contó con tres mesas de debate centradas en diferentes dimensiones de la vida de las mujeres sénior. La primera, dedicada al ocio y la cultura bajo el título 'Longevidad con propósito', abordó la importancia de la cultura accesible y de la curiosidad de la mujer sénior para seguir aprendiendo, bien porque no pudieron formarse en su día o porque no han dejado de hacerlo durante su carrera profesional. En este debate participaron Carmen Palomino, directora general en Fundación Universidad-Empresa; Inmaculada Fornoza, presidenta de Caumas; y la influencer Camino Villa, en una conversación moderada por Sonia Catalán, directora general de la Fundación Más Sénior.

La segunda mesa, 'Longevidad saludable y mujer: la clave está en la prevención', puso el foco en la calidad de vida de la mujer sénior, las patologías que la afectan y la importancia de la salud mental; también en la colaboración público-privada en el ámbito sanitario y los modelos asistenciales; además de los sesgos de género que nos encontramos en este ámbito.

Sandra Ibarra, presidenta de la Fundación Sandra Ibarra, moderó esta mesa de debate y recordó la frase de un amigo: "No es lo mismo vivir que durar", haciendo un alegato a la oportunidad que supone la longevidad para vivir mejor; una longevidad que "debe ir unida a la calidad de vida". Contó con la participación de María Cordón, CEO y fundadora en Memorial Publio Cordón Hospital; Carina Escobar, presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes; el doctor Javier de Benito, presidente Instituto de Benito (IdB); y Eva Peláez, directora general de Lancôme en L'Oréal España y Portugal.

La mesa 'Economía de la longevidad y los retos de la mujer sénior' analizó la importancia de la planificación financiera, la brecha digital y la brecha de género en las pensiones, además de la falta de conocimientos financieros. El debate, moderado por Francisco Valle, CEO de 65YMÁS, reunió a Elvira Vega García, directora general de Fundación Mapfre; Isabel Tocino, consejera y vicepresidenta de Santander España; y Carmen Boulet, tesorera del Ilustre Colegio Notarial de Madrid y delegada de Asuntos Económicos del Consejo General del Notariado.

Ángel Expósito, presidente de la Fundación Más Sénior, mandó un video disculpándose por su ausencia, y dejó algunos de los temas clave para los sénior y la fundación que preside: la soledad y la implicación de las administraciones públicas en prepararnos para una sociedad cada vez más longeva.

Isabel Díaz Ayuso

La clausura de la jornada contó con las intervenciones de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid; Ángel Asensio, presidente de la Cámara de Comercio de Madrid; y Adolfo Díaz-Ambrona, patrono de la Fundación Más Sénior.

Díaz Ayuso destacó que Madrid es una de las zonas más longevas del mundo, "un logro extraordinario de nuestra sociedad, de nuestro excelente sistema sanitario, nuestra calidad de vida, nuestra dieta y nuestros hábitos, porque son muchos los factores que hoy en día nos permiten vivir más años". Y ese es el reto, pensar en "el Madrid de 2040, en un modelo asistencial completo y humano, en poner la tecnología al servicio de las personas y, sobre todo, en la libertad de decidir cómo quiero vivir cada etapa de mi vida".

La presidenta repasó algunas de las iniciativas y programas dirigidos a los sénior, como la universidad para mayores de 55 años o las ayudas a la reinserción del talento sénior en las empresas, además de los talleres en atención primaria para promover una vida saludable, las unidades de atención en residencias o las plataformas de telemedicina, entre otros.

No se olvidó de mencionar lo que ha calificado como "la pandemia del siglo XXI, la soledad, que se da en todas las etapas. Pero ocurre de una forma intensa en la tercera edad y en las zonas rurales, especialmente entre las mujeres porque vivimos más".

Con este foro, la Fundación Más Sénior aseguró que reafirma su compromiso con el reconocimiento del talento, la experiencia y la participación activa de las personas sénior, así como con la construcción de una sociedad inclusiva que valore su contribución. "Una apuesta especialmente relevante en el caso de las mujeres, cuya realidad, diversidad y aportación resultan fundamentales para comprender y afrontar los retos de la longevidad".