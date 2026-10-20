Qué es el misterioso triángulo negro de 20 metros que emerge en la plaza de Cibeles

Cualquier madrileño que pase por la plaza de Cibeles podrá toparse desde hoy, frente a la fachada principal de CentroCentro, con una enigmática estructura triangular de 20 metros de alto. Se trata de Panóptico, la última instalación del artista urbano SpY de carácter efímero y que se enmarca en la edición de 2026 del festival Madrid es Paisaje.

De acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid, la obra "altera temporalmente las líneas de visión habituales de la plaza". Esto se explica porque sus pequeñas aperturas, situadas a distintas alturas, funcionan como mirillas que permiten contemplar fragmentos de la arquitectura y del paisaje urbano desde perspectivas "inesperadas". Podrá visitarse hasta el próximo 24 de octubre, con acceso libre ininterrumpido entre las 10 y las 20 horas.

"Madrid es una ciudad que siempre ofrece nuevas perspectivas a quien se detiene a observarla. Con 'Panóptico', el arte nos invita a cambiar nuestra forma de mirar un espacio tan reconocible como Cibeles y a descubrir detalles que normalmente pasan inadvertidos", ha remarcado la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz.

Las reservas para 'Madrid es Paisaje', abiertas desde hoy

La nueva edición de 'Madrid es Paisaje' ha abierto hoy nuevas reservas para las actividades que se celebrarán a partir del 28 de octubre. La programación contempla visitas guiadas a seis miradores urbanos —entre los que figuran como novedades el cerro del Tío Pío y el Mirador de la Dama del Manzanares, ambos en Puente de Vallecas—, donde se podrá participar en talleres familiares, dirigidos a niños de entre 6 y 13 años, que combinarán la observación del paisaje con propuestas participativas y creativas.

A su vez, sobresale una ruta dedicada al arte público en el parque del Retiro, que permitirá recorrer una selección de esculturas y abordar la relación entre paisaje, patrimonio y percepción visual en este espacio declarado Patrimonio Mundial. Igualmente, las pantallas digitales de Gran Vía y Callao proyectarán del 19 de octubre al 1 de noviembre creaciones audiovisuales de Cynthia González bajo el título 'Arte en todas partes'.

Por otro lado, CentroCentro acogerá entre el 21 y el 23 de octubre el encuentro 'Arte y Lugar', que reunirá a artistas, investigadores y especialistas para reflexionar sobre la relación entre las prácticas artísticas y el espacio urbano.

El programa se completará con un ciclo de cine organizado por Cineteca entre el 28 y el 30 de octubre. Las sesiones abarcarán proyecciones y coloquios posteriores sobre la relación entre arte, ciudad y paisaje urbano.