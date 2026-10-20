Reyes Maroto copia la campaña de Rita Maestre contra la tasa de basuras de Almeida: "Te debe pasta"

El Grupo Municipal Socialista ha difundido este martes una nueva campaña contra la tasa de basuras de José Luis Martínez-Almeida. Sin embargo, la campaña recuerda mucho a la que Más Madrid ya inició hace unos meses.

"Almeida te debe pasta" es el lema elegido por el PSOE, muy parecido al que Más Madrid lanzó el pasado marzo: "Almeida te debe dinero, así puedes recuperarlo". Los dos grupos municipales acompañan sus críticas al alcalde con instrucciones para que los vecinos puedan iniciar los trámites de reclamación.

Para exponerla, el PSOE ha difundido un vídeo protagonizado por Reyes Maroto en el que aparecen imágenes de contenedores desbordados y residuos acumulados en las calles. "Almeida te cobra más por la basura y esto es lo que recibes", afirma la portavoz socialista, que también reprocha al alcalde haber recurrido la sentencia que anuló la ordenanza de 2025 y haber mantenido el cobro este año. "Tú pagas, Almeida cobra y Madrid sigue sucia", termina la portavoz socialista.

Seguro que estas imágenes te suenan. Yo también veo cada día cómo se acumula la basura en Madrid. Y, mientras tanto, Almeida nos cobra más por una ciudad sucia. No quiero que pagues por su mala gestión. Almeida te debe pasta y desde @PSOEMadridAyto te ayudamos a reclamarla.👇🏻 https://t.co/ihRUeYf45P — Reyes Maroto (@MarotoReyes) October 20, 2026

La iniciativa del PSOE-M incluye una guía en la web del grupo municipal con un modelo de reclamación descargable, información sobre los plazos y las instrucciones para presentar el recurso por internet o presencialmente ante el Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Madrid.

Maroto ha explicado que el objetivo es ayudar a los ciudadanos a ejercer sus derechos y evitar que las dificultades burocráticas les impidan reclamar.

Cabe recordar que la campaña del grupo municipal liderado por Rita Maestre también incluía una página web con información sobre cómo reclamar las cantidades abonadas por la tasa de 2025. La formación pidió al Ayuntamiento que devolviera el dinero tras la anulación de la ordenanza por parte del TSJM, que apreció defectos sustanciales en su tramitación. Además, anunció una recogida de firmas y su intención de llevar la reclamación a los plenos de los 21 distritos.

De nuevo, hace pocos días, Más Madrid volvió a activar la campaña, esta vez en relación a los cobros de la tasa de 2026. "En 2026 seguimos luchando para que Almeida nos devuelva una tasa injusta e ilegal. Desde Más Madrid ya hemos recurrido la tasa ante el Tribunal Superior de Justicia", dice ahora la web de la formación, que mantiene el mismo lema desde el inicio de la

Ya por aquel entonces, la vicealcaldesa, Inma Sanz, cuestionó la campaña de la oposición por ser "la hipocresía máxima". "Estos señores nos han impuesto la tasa a todos los españoles a través de la obligación que el 'sanchazo' nos ha hecho incorporar a los ayuntamientos. Ahora se permiten el lujo de decir que estamos cobrando una tasa de basuras injusta. Pero oiga, que nos han obligado ustedes a todos los ayuntamientos. La izquierda ahora pretende hacer campaña cuando saben que son los únicos culpables de que haya ocurrido", dijo.