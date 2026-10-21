Almeida acusa a Sánchez de utilizar a Milei para tapar los problemas de los españoles: "Estará contentísimo"

José Luis Martínez-Almeida ha acusado a Pedro Sánchez de aprovechar la visita del presidente de Argentina, Javier Milei, para alimentar la confrontación política y desviar la atención de los problemas de los españoles. "Supongo que el presidente del Gobierno estará contentísimo", ha afirmado al referirse a la campaña que el PSOE ha desplegado en torno al mandatario argentino, con una lona en la fachada de su sede en la que se puede leer "Hola, Milei. Los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España".

Almeida ha ironizado sobre la reacción del jefe del Ejecutivo y ha asegurado que Sánchez estará satisfecho con la repercusión de la visita. Para él, ambos dirigentes terminan retroalimentando su enfrentamiento político. "Pedro Sánchez será el primero en lo que esté muy feliz, por la propaganda que le ha dado Javier Milei hoy, estoy seguro", ha señalado.

El regidor madrileño ha criticado que la visita se convierta en una nueva oportunidad para la confrontación ideológica, en lugar de servir para abordar las preocupaciones de los ciudadanos. "Yo, de ser Pedro Sánchez, estaría más atento a los problemas de los españoles que a lo que dice Javier Milei", ha afirmado.

En este sentido, ha enumerado algunos de los asuntos que deberían centrar la atención del presidente del Gobierno: "La vivienda, cómo se llega a fin de mes, la cesta de la compra". Y ha rematado: "Pedro Sánchez se siente más cómodo hablando con y de Milei que hablando con y de los españoles".

La recepción institucional de Ayuso

Preguntado por la reunión que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mantendrá con Milei, Almeida ha defendido que se trata de una cuestión de cortesía institucional.

"Me parece muy bien que la presidenta de la Comunidad de Madrid reciba a un jefe de Estado", ha declarado. "Si un jefe de Estado viene a España y quiere ver a la presidenta de la Comunidad de Madrid, como si quisiera ver al alcalde de Madrid, lo que hay que hacer es tener el debido respeto y cortesía institucional".

"Los españoles no se van a olvidar de que Sánchez habla más de Begoña Gómez y de Javier Milei que de los problemas de los españoles", ha asegurado.