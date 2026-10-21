Analizan los ordenadores del profesor de Malasaña en prisión por agresión sexual a menores

La magistrada titular de la Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia del Tribunal de Instancia de Madrid ha ordenado el análisis de los dispositivos electrónicos del profesor de un centro educativo del barrio madrileño de Malasaña investigado por presuntos delitos sexuales contra menores.

La juez ha abierto una pieza separada y secreta para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan acceder al material que el sospechoso pudiera tener almacenado en teléfonos móviles, ordenadores y otros dispositivos digitales.

La decisión se enmarca en la investigación contra el docente, de 37 años, cuya prisión provisional comunicada y sin fianza fue acordada el pasado viernes. El procedimiento se encuentra todavía en una fase inicial, por lo que la calificación penal de los hechos que se le atribuyen podría modificarse a medida que avance la instrucción y se practiquen nuevas diligencias.

Entre las actuaciones realizadas hasta el momento figura la entrada y registro del domicilio del investigado, autorizada judicialmente. Los agentes se incautaron de diversos dispositivos electrónicos que ahora podrán ser examinados en el marco de las diligencias de investigación.

Nueve menores identificados y otras posibles víctimas

La investigación policial permitió identificar hasta el momento a nueve presuntas víctimas, de entre 12 y 15 años, a las que los agentes ya han tomado declaración. Además, los investigadores han localizado a otros posibles afectados, por lo que no descartan que puedan surgir nuevas acusaciones a medida que avance el procedimiento.

La Policía Nacional informó de la detención del profesor por su presunta implicación en varios delitos de índole sexual contra menores. Entre los hechos investigados figuran presuntos delitos de agresión sexual a menores de 16 años, prostitución y pornografía infantil, así como child grooming, una práctica que consiste en ganarse la confianza de un menor con fines sexuales.

El arrestado trabajaba en el colegio concertado religioso Mercedarias de Don Juan de Alarcón, situado en el centro de Madrid, aunque ya no ejercía en el centro cuando se conocieron los hechos que dieron lugar a la investigación.

Las familias podrán ejercer acciones legales

La magistrada ofrecerá próximamente a las familias de los menores supuestamente afectados las correspondientes acciones legales para que puedan intervenir en el procedimiento.

La apertura de la pieza separada permitirá a los investigadores examinar el material digital que pudiera estar relacionado con los hechos investigados. Esta actuación se suma al resto de diligencias dirigidas a esclarecer lo ocurrido y determinar el alcance de las presuntas conductas atribuidas al docente.

La investigación continúa abierta y, según las fuentes judiciales, la imputación penal atribuida al investigado en esta fase procesal podría variar en función de los resultados que se obtengan durante la instrucción.