Ayuso aborda con Milei las consecuencias y posibles irregularidades de la aplicación de la Ley de Nietos el 29N

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, abordó este miércoles con el presidente argentino, Javier Milei, las consecuencias que podría tener la aplicación de la Ley de Nietos en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, después de que el Tribunal Supremo haya dictaminado que más de 163.000 nuevos nacionalizados en el Censo Electoral de Residentes Ausentes no pueden votar en estos comicios, y una vez que el Tribunal Constitucional ha rechazado hoy el recurso del Defensor del Pueblo.

La jefa del Ejecutivo autonómico ha venido advirtiendo desde hace meses de las posibles irregularidades que puede haber y de la "cirugía electoral" que se intenta hacer desde el Palacio de la Moncloa, que decide "por sistema" los escaños que hacen falta y las circunscripciones que podrían ser decisivas a la hora de formar gobierno, de manera que Argentina sería la tercera provincia en número de votos en las elecciones.

Precisamente a raíz de la instrucción del Ministerio de Justicia, estos días se ha conocido que en Buenos Aires, la capital argentina, 645.000 personas han presentado en el Consulado solicitud para optar a la nacionalidad española.

Durante el encuentro, que tuvo lugar durante cerca de dos horas en las instalaciones del Canal de Isabel II, ambos dirigentes hicieron un repaso del panorama político internacional, y abordaron la situación interna de Argentina y España, la problemática de Ceuta por la invasión, así como el papel de las clases medias y el peligro de su deterioro.

Milei aprovechó también la cita para invitar a la jefa del Ejecutivo regional a visitar el país argentino. Por su parte, Ayuso le pidió que acuda a la XXX Cumbre Iberoamericana que se celebrará a principios de noviembre en Madrid.

"Es una enorme alegría dar la bienvenida en Madrid a Javier Milei, presidente de Argentina. Sentimos un profundo afecto por esta nación hermana y deseamos de corazón que recupere el camino de la prosperidad tras tantos años de decadencia y pobreza. Sus éxitos serán también los nuestros. Madrid es y siempre será su casa", escribió después la presidenta en sus redes sociales, adjuntando varias fotografías de su encuentro.

Es una enorme alegría dar la bienvenida en Madrid a @JMilei, Presidente de Argentina. Sentimos un profundo afecto por esta nación hermana y deseamos de corazón que recupere el camino de la prosperidad tras tantos años de decadencia y pobreza. Sus éxitos serán también los… pic.twitter.com/YxhrzzFYGq — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 21, 2026

La situación de la acampada en la Puerta del Sol y los escraches de las últimas horas han empujado al Gobierno de Díaz Ayuso a trasladar parte de sus actos a las instalaciones que el Canal de Isabel II tiene en la calle Santa Engracia, a la altura de Ríos Rosas, en Chamberí.

La decisión se comunicó ayer y este miércoles ya se ejecutó a primera hora con la celebración del Consejo de Gobierno fuera de la Real Casa de Correos. Llegar y salir de Sol e incluso trabajar en los despachos que dan a la plaza se ha convertido en una misión casi imposible, según informan fuentes del Ejecutivo autonómico.

También este miércoles la reunión a puerta cerrada entre Ayuso y el presidente de Argentina, Javier Milei, tuvo lugar en las mismas instalaciones del Canal de Isabel II. Se trata de la segunda reunión en la capital de España entre la presidenta madrileña y el argentino tras la concesión de la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid en junio de 2024.

"Llevamos meses buscando alternativas para trasladar el despacho de la presidenta por todas las obras que se van a realizar en el edificio", explicaban este martes a Libertad Digital desde el equipo de la presidenta. A ello se ha unido "todo lo que se está viendo en el entorno de Sol", que supone un "problema de seguridad" para la "celebración de la actividad institucional, eventos, o reuniones que se celebran en la casa", puntualizaron.

Así las cosas, esta reunión se ha visto obligada a celebrarse fuera de la Real Casa de Correos. Antes, Milei había sufrido un escrache en la Universidad Rey Juan Carlos donde acudió para intervenir en la presentación del máster universitario en economía de la Escuela Austríaca.

A primera hora, el presidente argentino participó en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, donde arremetió contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la prensa.