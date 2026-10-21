Ayuso se reúne con Milei en Madrid en plena campaña electoral

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mantendrá esta tarde a las 17.00 horas una reunión institucional con el presidente de Argentina, Javier Milei, que se encuentra de visita en España.

Se trata de la segunda reunión en la capital de España de Díaz Ayuso con Milei tras la concesión de la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid en junio de 2024. Libertad Digital ha preguntado al equipo de la presidenta madrileña dónde se celebrará el encuentro pero al término de esta noticia no ha recibido respuesta.

Y es que este martes trascendió que la Ayuso valora en estos momentos la opción de trasladar su despacho de forma "temporal" a otras instalaciones por cuestiones de "seguridad" después de sufrir el lunes un escrache por parte de los organizadores de la huelga educativa. La Comunidad de Madrid no confirma por el momento cuáles son esas "diferentes opciones" que se manejan en estos momentos, pero se apunta de manera no oficial a las instalaciones del Canal de Isabel II.

En esta ocasión el encuentro entre Ayuso y Milei se produce en plena campaña electoral y después de que el mandatario argentino visite Disenso, la fundación de Vox. Está previsto que se reúna con su director, Jorge Martín Frías, y con el secretario general del partido, Ignacio Garriga. No así con el líder de la formación, Santiago Abascal, que se encuentra fuera de la capital en su ruta de precampaña.

El presidente argentino llegó ayer a España junto con su canciller, Pablo Quirno, y su portavoz, Adrián Ravier, en una visita de carácter privado, la séptima desde que asumió el poder en diciembre de 2023.

El jefe de Estado argentino ha participado a primera hora en el Foro Nueva Economía, en el Real Casino Gran Círculo de Madrid.Después, mantendrá un encuentro con su amigo economista Jesús Huerta de Soto, en la Universidad Rey Juan Carlos, y luego acudirá a la presentación del Máster Universitario en Economía de la Escuela Austríaca, en la misma universidad.