Cómo recurrir las multas ilegales de la DGT por pisar la línea continua en Madrid

Las multas de cuatro cámaras de la Dirección General de Tráfico (DGT) que vigilan la línea continua de varias carreteras que llegan a Madrid están generando controversia.

Instaladas en noviembre de 2025, las cámaras funcionan mediante dos capturas de imágenes: una registra la posición de los vehículos y otra permite comprobar si alguno ha cambiado de carril. Cuando un coche aparece en un carril en la primera fotografía y en otro en la segunda, el sistema interpreta que ha cruzado la línea continua.

El problema, según plantea Dvuelta, es que esas dos fotografías no siempre muestran el momento exacto en el que se produce el cruce. Es decir, alegan que la ausencia de una tercera fotografía en la que se vea directamente al vehículo atravesando la línea continua impide dar por probada la conducta denunciada y obliga a respetar la presunción de inocencia.

La firma especializada en la defensa de los conductores también cuestiona que los dispositivos no estén señalizados, como sí lo están, por ejemplo, los radares fijos que controlan la velocidad, y reclama en este sentido que se advierta de su presencia.

Según El Mundo, Dvuelta ha ganado 329 recursos por este asunto después de que Tráfico haya decidido archivar el procedimiento al admitir que la operativa no se ajusta a lo establecido en la legislación.

Cinco comprobaciones antes de recurrir

"Que la foto del expediente no muestre el cruce es una buena razón para recurrir una multa por línea continua, pero el resultado depende de lo que contenga cada expediente: imágenes, datos del dispositivo, notificación y fechas", explica Dvuelta. Es decir, no basta con fijarse en la cantidad que aparece en la notificación: hay varios elementos que pueden resultar relevantes para preparar las alegaciones.

Busca la imagen del cruce. Comprueba si las fotografías muestran el momento en que el vehículo atraviesa la línea continua o si únicamente aparece en dos carriles diferentes. La ausencia de una imagen que acredite directamente la maniobra puede constituir un argumento de defensa. Comprueba qué cámara te ha denunciado. La documentación debe permitir identificar el dispositivo y localizar el punto vigilado, con la vía, el kilómetro y el sentido de circulación. También conviene revisar si el expediente incorpora la información identificativa de la cámara. Revisa la matrícula, la fecha y la hora. Contrasta esos datos con tu vehículo y tu recorrido para comprobar que la denuncia se corresponde con los hechos que se te atribuyen. Comprueba la señalización. Dvuelta reclama que se advierta de la presencia de estos sistemas de captación de imágenes, como ocurre con los radares fijos de velocidad. Por eso, conviene revisar si el expediente acredita que la zona estaba señalizada como vigilada por cámaras. Verifica que la notificación esté completa. Revisa si incluye los datos y las pruebas necesarios para conocer la infracción que te atribuyen y poder defenderte. Cualquier carencia debe valorarse a la luz de las circunstancias concretas del expediente.

La base de estos argumentos está en la necesidad de acreditar la infracción. El artículo 88 de la Ley de Tráfico regula el valor probatorio de las denuncias de los agentes; el artículo 89.2.c) contempla la notificación posterior de determinadas infracciones detectadas mediante imágenes que permitan identificar el vehículo, y el artículo 24.2 de la Constitución reconoce la presunción de inocencia. En las sanciones automatizadas, las imágenes adquieren especial importancia para demostrar qué ha ocurrido.

La resolución de un caso concreto, no obstante, no implica que todas las multas de estos radares queden anuladas automáticamente: cada expediente debe examinarse por separado.

Plazos

Desde el día siguiente al de la notificación, el conductor dispone de 20 días naturales para pagar con la reducción del 50% o presentar alegaciones, de acuerdo con los artículos 94 y 95 de la Ley de Tráfico. Cabe recordar que la multa por esta infracción es de 200 euros.

Si se opta por pagar los 100 euros dentro de ese periodo, se renuncia a formular alegaciones. Si ya se habían presentado, se tienen por no presentadas y la sanción queda firme en vía administrativa, según el artículo 94.

En cambio, si no se paga en ese plazo y se decide recurrir, pueden presentarse argumentos y aportar o proponer pruebas conforme al artículo 95, pero se pierde la posibilidad de beneficiarse del pronto pago.

Exactamente, estas cuatro cámaras se encuentran en los carriles que van en sentido hacia la capital: en la A-1, a la altura del kilómetro 15,9, en Alcobendas; en la A-2, en el kilómetro 11,8, en el entorno de Barajas; en la A-6, en el kilómetro 20,2, en Las Rozas; y en la A-42, en el kilómetro 16,9, en Getafe.