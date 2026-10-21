Detenido un hombre por el asesinato de una mujer de 52 años en Carabanchel

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de la muerte violenta de una mujer de 52 años, quien falleció tras ser atacada con un arma blanca en el portal de una urbanización situada en la calle Ontanilla, en el distrito madrileño de Carabanchel.

Un ataque mortal en la vía pública

Los hechos se desencadenaron en torno a las 14:45 horas de este martes, momento en el que el Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control (Cimacc) recibió una llamada de alerta que informaba sobre la presencia de una persona herida en la vía pública.

Hasta el lugar se desplazaron de forma conjunta efectivos sanitarios del Samur-Protección Civil y del Summa 112. A su llegada, localizaron a la víctima en parada cardiorrespiratoria, con múltiples heridas de arma blanca localizadas principalmente en el tórax y el abdomen.

Tras una intervención de urgencia, los servicios de emergencia lograron revertir la parada y trasladarla en estado crítico al Hospital 12 de Octubre, donde finalmente se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

Rápida localización y detención del sospechoso

Tras las primeras pesquisas llevadas a cabo por los agentes, la Policía Nacional logró determinar la identidad del presunto responsable y activó de inmediato un dispositivo de búsqueda por la capital.

El operativo ha dado sus frutos cuando un indicativo del Grupo Operativo de Respuesta (GOR), perteneciente a la comisaría de distrito de Usera-Villaverde, ha localizado al sospechoso en el interior de su vehículo en la confluencia de la calle Montejo con la calle Ciudad de Frías. En ese punto se ha procedido a su arresto como presunto autor de los hechos.

Investigación abierta

La investigación ha quedado en manos del Grupo V de Homicidios y del Grupo de Delitos Violentos de Policía Científica, encargados de esclarecer todos los detalles de este suceso. En el operativo desplegado también ha colaborado activamente la Policía Municipal de Madrid.