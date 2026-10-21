Dónde están las cuatro cámaras de la DGT en Madrid señaladas por multar de forma ilegal

Los cuatro dispositivos que la Dirección General de Tráfico (DGT) instaló en la Comunidad de Madrid para detectar invasiones de línea continua están generando controversia. Así lo denuncia Dvuelta, firma especializada en la defensa de los conductores.

El debate que plantean no gira tanto en torno a qué conductas pretenden detectar las cámaras como a si los conductores deben recibir un aviso previo de su presencia. La asociación defiende que estos dispositivos de captación de imágenes deben estar señalizados, del mismo modo que los radares fijos que controlan la velocidad.

En concreto, Dvuelta exige que "se avise de la obligatoriedad de señalizar la presencia de un sistema de captación de imágenes en la vía pública, al igual que ocurre en los radares fijos de velocidad".

Los cuatro dispositivos, instalados en noviembre de 2025, utilizan un sistema de doble captura de imágenes para comprobar si un vehículo ha atravesado una línea continua al incorporarse a un carril. No funcionan como los radares convencionales, que miden la velocidad, sino que comparan la posición de los coches en dos momentos distintos.

La primera cámara registra qué vehículos circulan por un carril concreto. Después, una segunda imagen permite comprobar cuáles siguen en él y si aparece alguno que no estaba antes. Es decir, si un coche figura en la segunda captura, pero no en la primera, el sistema interpreta que se ha producido una incorporación irregular y tramita la correspondiente sanción que ronda los 200 euros, que se reducen a 100 con pronto pago.

El mecanismo está pensado, especialmente, para detectar a quienes apuran hasta el último momento para cambiar de carril, una maniobra que puede producirse en zonas con retenciones o incorporaciones. El presidente de Dvuelta, Pedro Javaloyes, ha explicado que uno de los objetivos de estos sistemas es impedir que algunos conductores intenten "meterse a última hora".

La DGT busca con estos dispositivos reducir la siniestralidad y mejorar la organización del tráfico, evitando maniobras que incumplen las marcas viales. Sin embargo, Dvuelta pone el foco en las condiciones en las que se realiza esa vigilancia y cuestiona que las cámaras puedan captar imágenes y dar lugar a multas sin que su ubicación se haya advertido previamente.

Dónde se ubican

Además, según añade El Mundo, Dvuelta ha ganado 329 recursos impuestos por este asunto después de que Tráfico haya admitido que el procedimiento utilizado no se ajusta a lo establecido en la legislación.

Y es que, aunque el sistema realiza esas dos capturas de la matrícula en momentos diferentes, Dvuelta sostiene que no se aporta una fotografía en la que se vea directamente al vehículo atravesando la línea continua. A su juicio, esas dos imágenes no permiten demostrar por sí solas cómo se ha producido el cambio de carril, ni descartar que existiera alguna circunstancia que lo justificara.

Es decir, si existe un medio técnico capaz de acreditar visualmente la infracción, la ausencia de esa evidencia impide para Dvuelta dar por probada la conducta denunciada y obliga a respetar la presunción de inocencia.

Los cuatro dispositivos están instalados en vías de acceso a Madrid y todos vigilan los carriles en sentido hacia la capital. Se encuentran exactamente en la A-1, a la altura del kilómetro 15,9, en Alcobendas; en la A-2, en el kilómetro 11,8, en el entorno de Barajas; en la A-6, en el kilómetro 20,2, en Las Rozas; y en la A-42, en el kilómetro 16,9, en Getafe.