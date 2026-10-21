El delegado de Sánchez premia con una reunión a los autores del escrache a Ayuso mientras investiga a la Policía

El delegado del Gobierno en Madrid, el socialista Francisco Martín, se reunió este martes con el comité de huelga de los profesores de la región, cuyos integrantes protagonizaron el lunes un escrache a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y obligaron a cancelar un acto de la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, por motivos de seguridad.

El encuentro se produjo después de que Martín anunciara una investigación sobre la actuación policial durante las protestas. Según fuentes de la Delegación del Gobierno, el delegado trasladó a los representantes de los huelguistas su "compromiso con la protección del ejercicio de los derechos fundamentales de huelga y reunión".

Además, les ofreció explicaciones sobre la intervención de los agentes y aseguró que, "cuando se pueda producir alguna intervención no justificada o desproporcionada, esta situación se analizará de inmediato y se adoptarán, en su caso, las medidas" correspondientes.

Una investigación de urgencia

El pasado 14 de octubre, coincidiendo con el inicio de la huelga educativa, Martín solicitó una "investigación de urgencia" sobre las cargas policiales registradas en Ciudad Universitaria.

"Se han producido unas imágenes muy duras que creo que nos duelen a todos, por ello he pedido al jefe superior de la Policía Nacional una investigación de urgencia sobre esta actuación y la adopción de medidas inmediatas que sean pertinentes".

La reacción del delegado ha provocado las críticas de Ayuso, que calificó de "vergüenza" que el Gobierno "siempre culpe de todo a la Policía". La presidenta reclamó a la Delegación del Gobierno que explicara cómo permitió a los manifestantes desplazarse desde el punto donde tenían autorizada la concentración hasta el lugar en el que se celebraba su acto.

Hasta el Palacio de Santoña

El escrache del lunes comenzó frente a la Consejería de Educación, donde se concentraba un numeroso grupo de manifestantes. Sin embargo, en un momento dado, parte de los participantes recorrió los más de 500 metros que separan la sede de la Consejería del Palacio de Santoña, situado en el número 28 de la calle del Príncipe.

Allí, Ayuso participaba en un acto y fue increpada por los manifestantes, que pudieron aproximarse hasta prácticamente las puertas del edificio sin que nadie se lo impidiera. La protesta también tuvo consecuencias para la agenda de la consejera Mercedes Zarzalejo, cuyo acto tuvo que suspenderse por motivos de seguridad.