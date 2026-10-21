Ferraz no es Sol: la Policía desaloja a un hombre acampado cerca de la sede del PSOE por orden de la Delegación

La diferencia de criterio ante dos acampadas en Madrid ha provocado las críticas del sindicato policial Jupol. Mientras varias tiendas permanecen instaladas en la Puerta del Sol desde el pasado 26 de septiembre, un hombre que intentó hacer lo mismo en las inmediaciones de la sede del PSOE en Ferraz tuvo que recoger sus pertenencias este lunes ante la posibilidad de recibir una multa.

La decisión de intervenir se produjo después de que la Policía Municipal considerara que no había motivos para actuar contra el manifestante. Sin embargo, los agentes de la Policía Nacional desplegados en la zona recibieron posteriormente instrucciones para proceder contra él. Según ha informado El Español, fuentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) atribuyen esta orden a la Delegación del Gobierno en Madrid, encabezada por el socialista Francisco Martín.

El afectado había solicitado permiso para celebrar una concentración e instalar una tienda de campaña entre las calles Buen Suceso y Marqués de Urquijo. La Delegación del Gobierno dio su visto bueno a la protesta, pero dejó sin resolver una cuestión fundamental: en su respuesta no aclaró si el solicitante podía permanecer acampado.

Con esa documentación, el hombre se presentó en una esquina próxima a la iglesia donde se celebran habitualmente rezos y comenzó a montar su tienda. La situación motivó la intervención de los agentes, que reclamaron la presencia de la Policía Municipal para determinar si existía alguna infracción relacionada con la utilización del espacio público.

Dos criterios policiales

La Policía Municipal examinó los documentos aportados por el manifestante y trasladó el asunto a sus superiores. La conclusión fue que no correspondía retirar la tienda ni iniciar un procedimiento sancionador, de modo que la responsabilidad de decidir cómo actuar recayó sobre la Policía Nacional.

El operativo dio entonces un giro. De acuerdo con las fuentes policiales citadas por El Español, después de comunicar lo sucedido a la sala operativa del 091, el indicativo Puma 3 solicitó instrucciones sobre la posibilidad de desalojar al manifestante y sancionarlo mediante los efectivos antidisturbios presentes en Ferraz. La respuesta autorizó ambas actuaciones.

Los testimonios recogidos por el periódico señalan que las UIP no acostumbran a impulsar este tipo de sanciones sin recibir previamente instrucciones de sus superiores. Por ello, las fuentes consultadas sitúan el origen de la decisión en la Delegación del Gobierno.

Este organismo, aunque no ejerce el mando orgánico de la Policía Nacional, interviene en la tramitación y resolución de determinadas sanciones administrativas. Los agentes pueden denunciar posibles infracciones de la Ley de Seguridad Ciudadana, pero corresponde a la autoridad administrativa competente resolver los procedimientos sancionadores.

La advertencia policial bastó para que el manifestante desistiera de sus planes. Cuando supo que podía ser sancionado, desmontó la tienda y abandonó la zona sin oponer resistencia. Su decisión evitó que el episodio terminara con una multa, ya que los agentes acordaron no sancionarlo al comprobar que se retiraba voluntariamente.

Las críticas de Jupol

El sindicato policial ha puesto el foco en las diferencias entre lo ocurrido en Ferraz y la situación de la Puerta del Sol. Según la información publicada por El Español, la acampada instalada en esta última plaza tampoco disponía de una autorización expresa para permanecer allí, pese a llevar varias semanas ocupando el espacio.

Para Jupol, lo sucedido junto a la sede socialista refleja "la doble vara de medir" de Francisco Martín a la hora de abordar protestas de distinto signo político.