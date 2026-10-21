JUPOL culpa al Gobierno de la violencia contra Vox: "Es una estrategia política"

El portavoz de JUPOL, Ibón Domínguez, ha reclamado la dimisión del delegado del Gobierno en Galicia por los graves altercados registrados este miércoles en la plaza de María Pita, en La Coruña, durante un acto de precampaña de Vox con Santiago Abascal. El sindicato considera que la autorización de una manifestación contraria a la formación en el mismo emplazamiento contribuyó a generar una situación de riesgo y responsabiliza al representante del Ejecutivo de lo ocurrido.

"Nosotros hacemos responsable absolutamente al delegado del Gobierno que ha autorizado una manifestación supuestamente antifascista para intentar reventar un acto político, que es lo más antidemocrático que nos ocurre", ha afirmado Domínguez en La noche de Cuesta. El portavoz policial ha insistido en que, si se quería permitir la protesta, podría haberse trasladado a otro lugar para evitar que coincidiera con el mitin.

Los incidentes de La Coruña se produjeron durante la visita de Abascal a la ciudad, donde más de un millar de manifestantes se concentraron contra Vox. Los enfrentamientos y los lanzamientos de adoquines y petardos obligaron a la Policía Nacional a intervenir con cargas para contener los disturbios. Por el momento, los altercados han dejado dos detenidos.

Domínguez ha explicado que sus compañeros se encuentran recuperándose de las contusiones sufridas durante los enfrentamientos. "Ha habido una extrema violencia", ha señalado, antes de destacar que, pese a las imágenes de los altercados, no hay que lamentar lesiones de mayor gravedad entre los agentes.

El portavoz de JUPOL ha defendido que la presencia de medios de comunicación permitió grabar lo sucedido antes de las cargas policiales. Según su relato, algunos manifestantes fueron elevando la tensión y arrojaron objetos tanto contra los policías como contra otras personas que se encontraban en la plaza, incluidos periodistas.

"Al final los compañeros no han tenido más remedio que cargar", ha sostenido Domínguez, que considera que los responsables del dispositivo deberían haber tenido en cuenta el riesgo de hacer coincidir ambas convocatorias en un mismo espacio.

Una estrategia política detrás de los altercados

El sindicato policial considera que lo ocurrido en La Coruña no es un episodio aislado. Domínguez ha relacionado los disturbios con los incidentes registrados durante otro acto de Vox en Avilés y con las protestas que han rodeado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la capital.

"Esto es una estrategia que nosotros, desgraciadamente, sabemos que vamos a sufrir durante toda la campaña electoral", ha advertido el portavoz, que ha apuntado especialmente a los agentes destinados en las Unidades de Intervención Policial (UIP) y las Unidades de Prevención y Reacción (UPR), encargados de intervenir en situaciones de alteración del orden público.

Sobre lo ocurrido en Avilés, Domínguez ha denunciado que se vivieron escenas de máxima tensión y ha criticado el reducido número de efectivos desplegados. "Había muy pocos compañeros de UIP y de UPR, que gracias a su profesionalidad no tenemos que lamentar males mayores", ha afirmado.

El portavoz ha vinculado estos episodios con el clima político previo a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Según ha dicho, existe un interés electoral en mantener la tensión en las calles para que "este otoño sea lo más caliente posible", calificando lo ocurrido hoy en La Coruña como "estrategia política".

En este contexto, Domínguez ha lamentado la situación a la que se enfrentan los policías que deben intervenir en estos altercados y ha denunciado que, en su opinión, los agentes quedan desprotegidos ante las críticas políticas a sus actuaciones.

La investigación de los policía en la Complutense

El portavoz también se ha referido a las investigaciones anunciadas por el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, sobre las cargas policiales registradas durante la huelga educativa en la Universidad Complutense. Domínguez ha asegurado que JUPOL no tiene constancia de que se haya abierto una investigación ni de que algún agente haya sido llamado a declarar:

"Esas investigaciones son polvos de artificio. Son de cara a la Galería. Pero bueno, Francisco Martín, todos sabemos su estrategia, que está usando su cargo para hacer política y no en bien del interés común ni de la seguridad de los madrileños, que es de lo que realmente se debería preocupar", ha señalado.

"Efectivamente anunció que habría unas investigaciones y a día de hoy ningún compañero ha sido llamado a declarar. Como digo, a día de hoy, que sepamos, no se ha abierto realmente todavía ninguna investigación", ha reiterado el portavoz.

Para terminar, Domínguez ha aprovechado para reclamar un mayor respaldo institucional a los policías que intervienen en este tipo de situaciones. El portavoz ha advertido de que la campaña electoral puede aumentar la presión sobre las unidades de orden público y ha defendido que los agentes deben contar con los medios y el reconocimiento necesarios para desarrollar su trabajo.