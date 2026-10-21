Madrid amplía los bancos de Mi Primera Vivienda: quién puede financiar hasta el 100% de la compra

La Comunidad de Madrid ampliará de nueve a doce las entidades financieras adheridas al programa Mi Primera Vivienda, que facilita la compra de una vivienda a personas que cuentan con solvencia económica, pero no disponen de ahorros suficientes para afrontar la entrada. La iniciativa tendrá una dotación de 25 millones de euros en 2026 y permitirá financiar hasta el 100% del precio del inmueble en determinados casos.

Bankinter, Cajamar y Unión de Créditos Inmobiliarios se incorporarán al programa, que ya cuenta con CaixaBank, Banco Santander, Ibercaja, ING, Unicaja, Kutxabank, Abanca, Banco Sabadell y Eurocaja Rural.

Hasta el 100% de financiación según la edad

El porcentaje máximo de financiación depende de la edad del solicitante. Según los requisitos establecidos para el programa, los menores de 40 años pueden acceder a una financiación de hasta el 100% del precio de la vivienda. Para quienes tienen entre 40 y 45 años, el límite se sitúa en el 95%, mientras que en el tramo de 45 a 50 años alcanza el 90%.

La edad máxima general para acogerse a Mi Primera Vivienda es de 50 años. Sin embargo, la normativa contempla excepciones para las familias con hijos menores a su cargo, las familias numerosas y las monoparentales, que pueden acceder al programa sin esa restricción de edad.

El precio máximo de adquisición del inmueble queda fijado en 425.000 euros. La iniciativa se dirige a compradores que, pese a tener capacidad económica para asumir una hipoteca, no cuentan con el ahorro previo necesario para acceder a una vivienda en propiedad.

Viviendas de alquiler asequible

La Comunidad de Madrid también prevé construir 2.500 viviendas de alquiler asequible destinadas a jóvenes menores de 35 años mediante el Plan Vive Solución Joven. A esta iniciativa se sumará la construcción de otras 600 viviendas para colectivos vulnerables, cuya gestión corresponderá a la Agencia de Vivienda Social (AVS).

El Plan Vive incluirá una reserva de viviendas para miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Además, al menos 120 de los 1.000 pisos previstos en San Sebastián de los Reyes, junto al Hospital Universitario Infanta Sofía, se destinarán a profesionales sanitarios.

50 millones para instalar ascensores

Otra de las medidas previstas es la convocatoria de ayudas para instalar ascensores en edificios residenciales, con una dotación de 50 millones de euros.

Esta línea de subvenciones se integra en el plan Rehabilitar Madrid, que cuenta con un presupuesto global de 450 millones de euros. El programa comprende actuaciones de accesibilidad, eficiencia energética y conservación tanto de inmuebles como de barrios.

Además, el Gobierno regional también prevé elaborar un mapa de propiedades en desuso o deshabitadas en la Comunidad de Madrid. El objetivo es identificar estos inmuebles y orientar las actuaciones destinadas a facilitar su incorporación al mercado del alquiler.