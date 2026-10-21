Almeida impulsará las primeras promociones de vivienda libre de alquiler asequible con opción a compra en Los Berrocales

El Ayuntamiento de Madrid sacará a concurso en los próximos días los pliegos para construir más de 700 viviendas de alquiler asequible con opción a compra en Los Berrocales, en el distrito de Vicálvaro. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado esta nueva fórmula residencial durante la apertura de la I Jornada de Vivienda organizada por el periódico El Debate.

El proyecto contempla ocho parcelas municipales en las que se construirán viviendas destinadas al alquiler durante un mínimo de siete años, tras los cuales los inquilinos podrán optar a comprarlas. El objetivo del Consistorio es ofrecer una alternativa a quienes no cumplen los requisitos para acceder a una vivienda protegida, pero tampoco pueden conseguir financiación bancaria en condiciones de mercado.

Además, los adjudicatarios estarán obligados a reservar al menos el 50% de las viviendas de cada parcela para menores de 35 años, con el fin de facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda.

Alquileres y opción de compra

Según las condiciones previstas por el Ayuntamiento, una vivienda tipo de tres dormitorios y 90 metros cuadrados construidos costaría unos 949,5 euros al mes. A esta cantidad se añadiría el alquiler de la plaza de garaje, con un máximo de 60 euros mensuales si está bajo rasante y de 35 euros si se encuentra en superficie.

Las actualizaciones anuales de la renta no podrán superar el 2%. Una vez transcurridos siete años de alquiler, los inquilinos podrán ejercer su opción de compra. Para un piso de las características descritas, el precio de venta se situaría en torno a los 300.000 euros, más de un 30% por debajo del mercado, según las estimaciones municipales. A esa cantidad podría descontarse la capitalización que corresponda, si la hubiera.

El Ayuntamiento también pretende preservar el carácter asequible de estas promociones a largo plazo. Por ello, los compradores no podrán traspasar libremente las viviendas durante los 15 años posteriores a su adquisición.

Más de 700 viviendas

Las ocho parcelas municipales se han dividido en tres lotes, a los que los interesados podrán presentar ofertas de forma individual o conjunta. La adjudicación se realizará mediante concurso abierto, con preferencia para las propuestas más ventajosas para los intereses municipales.

Lote 1: permitirá construir más de 260 viviendas en cuatro parcelas de la avenida de Luis Prados de la Plaza, números 171, 184 y 190, y de la calle Meco, 25. Sale a concurso por 27,83 millones de euros .

permitirá construir más de 260 viviendas en cuatro parcelas de la avenida de Luis Prados de la Plaza, números 171, 184 y 190, y de la calle Meco, 25. Sale a concurso por . Lote 2: contempla alrededor de 230 viviendas en dos parcelas situadas en las calles Colmenar de Oreja, 15, y Corpa, 18. Su precio es de 19,61 millones de euros .

contempla alrededor de 230 viviendas en dos parcelas situadas en las calles Colmenar de Oreja, 15, y Corpa, 18. Su precio es de . Lote 3: incluye más de 210 viviendas en las parcelas de la calle Corpa, 17, y Fresno de Torote, 16. El precio asciende a 17,96 millones de euros.

El plazo para presentar ofertas será de tres meses desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

Quién podrá acceder a estas viviendas

Para optar al alquiler, los solicitantes deberán cumplir unos límites de ingresos anuales que varían según el tamaño de la unidad familiar. El máximo será de 43.200 euros para una persona, 54.000 euros para unidades de entre dos y cinco miembros y 61.200 euros para las de más de seis personas.

También será necesario acreditar vinculación con Madrid. Podrán acceder quienes hayan estado empadronados en la capital durante un año ininterrumpido inmediatamente anterior a la firma del contrato o durante al menos tres años dentro de los cinco anteriores. Otra vía será acreditar que se ha trabajado de forma ininterrumpida durante los dos años previos en un centro de trabajo ubicado en Madrid, con las condiciones previstas en los pliegos.

Los solicitantes tampoco podrán ser inquilinos simultáneamente de otra vivienda del conjunto de parcelas o de otras promovidas o pertenecientes a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid). No estará permitido subarrendar los pisos ni las plazas de garaje, y el incumplimiento de esta condición podrá dar lugar a la resolución del contrato.

El concurso dará especial importancia a las propuestas que reduzcan los precios máximos previstos para el alquiler y la compra. La rebaja de la renta podrá sumar hasta 50 puntos, mientras que la reducción del precio de venta aportará hasta otros 20 puntos.

El diseño de los edificios también tendrá un peso relevante, con hasta 20 puntos. Se valorarán especialmente las propuestas sostenibles y eficientes, con soluciones como fuentes de energía renovable, cubiertas y fachadas vegetales y medidas para mejorar el confort climático de los espacios exteriores.