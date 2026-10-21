El Gobierno de la Comunidad de Madrid acometerá un plan de actuaciones en el Metro de Madrid enfocado en la mejora del confort y la atención al usuario, estructurado en una inversión de más de 2,8 millones de euros para renovar los sistemas de climatización de la Línea 1 y la puesta en marcha de un servicio de teleasistencia por videollamada en las máquinas expendedoras de billetes.

Inversión contra el calor en la Línea 1

La compañía metropolitana licitará un contrato público destinado a sustituir piezas esenciales en los equipos de refrigeración de los trenes del modelo 2000-A que dan servicio en la Línea 1. Esta línea, inaugurada en 1919 y considerada la más antigua del suburbano madrileño, fue la más transitada de toda la red durante el año 2025 al alcanzar más de 112 millones de viajeros.

Las altas temperaturas registradas durante el periodo estival provocaron una ola de quejas entre los usuarios por el deficiente funcionamiento del aire acondicionado en varios trazados de la red, de manera especialmente crítica en la Línea 1. El malestar acumulado por desplazarse a más de 30 grados en los momentos de mayor afluencia obligó a la compañía metropolitana a plantear medidas de choque ante la falta de confort en los convoyes más antiguos del suburbano.

El proyecto técnico contempla la sustitución integral de las unidades condensadoras, responsables de expulsar al exterior el calor acumulado en el tren, y de las unidades evaporadoras, encargadas de absorber el calor del interior del habitáculo para enfriar el ambiente. Los prototipos han sido diseñados con tecnología española y se fabricarán de forma específica para adaptarse a la estructura y antigüedad de estos convoyes.

La intervención busca paliar los problemas detectados en épocas de altas temperaturas mientras se completa el proceso de incorporación de los 40 nuevos convoyes de gálibo estrecho, cuya compra supuso una inversión superior a los 500 millones de euros.

"Somos conscientes de las temperaturas que ha hecho este verano en el Metro de Madrid, en este caso en la Línea 1, que ha sido la más afectada y por eso, teniendo en cuenta que son los trenes más antiguos de la red de Metro, hemos decidido hacer una inversión específica de 2 millones y medio para mejorar toda esa refrigeración de los vagones de la Línea 1 y en este caso, si es posible, que el día 1 de mayo tengamos la oportunidad de inaugurar o de utilizar esa nueva refrigeración y desde luego que minimicemos esas temperaturas que hemos tenido este verano", ha declarado el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo.

De forma paralela, Metro destina un presupuesto cercano a 3,5 millones de euros en un contrato marco de cuatro años para el mantenimiento de los sistemas de aire acondicionado en las líneas 1 y 5, dedicado a tareas preventivas de ciclo corto y a la reparación de componentes dañados por el uso continuado.

Atención por videollamada en 47 estaciones

Junto a las medidas de climatización, la administración autonómica ha activado desde hoy un servicio de teleasistencia por videollamada integrado en las nuevas terminales de venta de tiques. La herramienta estará operativa inicialmente en 214 equipos repartidos en 47 estaciones y 72 vestíbulos de la red.

Un total de 72 terminales contarán con pantalla interactiva para realizar conexiones por vídeo en tiempo real con una plantilla de 24 profesionales de estaciones. Estos agentes ofrecerán atención personalizada y guiada para la adquisición de títulos de viaje, la resolución de incidencias o la orientación sobre trayectos. El proyecto se encuadra dentro del programa Estación 4.0, financiado con 9 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea.

"Metro de Madrid contará a partir de hoy en las máquinas expendedoras de tiques con unas máquinas específicas de teleasistencia, donde las personas que tienen una movilidad reducida o, sobre todo, las personas mayores, nuestros mayores, van a recibir una ayuda directamente a través de una persona que se va a poner a conectar directamente a través de la máquina, a través de una cámara de televisión, de una gran pantalla y donde se resolverán todas las dudas en cuanto a cómo tienen que viajar en el Metro de Madrid", ha detallado el consejero Jorge Rodrigo.

Servicio ininterrumpido los fines de semana en la Línea 6

El plan de modernización contempla asimismo la apertura de la Línea 6 (La Circular) durante las 24 horas del día a lo largo de los fines de semana, medida que se aplicará una vez finalice su proceso de automatización integral. La línea, que registra un flujo diario superior a los 430.000 usuarios, prestará servicio continuado desde la apertura de la jornada del viernes hasta el cierre del domingo.

La operativa nocturna busca dar cobertura a los desplazamientos vinculados al ocio, el trabajo o la asistencia a eventos multitudinarios. La Línea 6 actúa como eje vertebrador de la red al conectar con otras diez líneas de Metro, cinco intercambiadores de transporte, la red de Cercanías y la Estación Sur de Autobuses. Para hacer viable esta ampliación horaria, las labores de conservación y mantenimiento que habitualmente se ejecutaban durante las madrugadas de viernes y sábado pasarán a concentrarse en la noche del domingo al lunes.