Madrid responde al Delegado con un mapa de las tomas de agua e insiste en la ilegalidad de la acampada de Sol

Este miércoles el Ayuntamiento de Madrid ha respondido a la carta que recibieron ayer por parte del delegado del Gobierno, Francisco Martín, pidiendo información sobre las columnas secas, las que aportan agua a los bomberos ante emergencias, porque, según reconoce en el propio requerimiento, las circunstancias actuales dificultan su comprobación visual.

El consistorio ha sido rápido en su respuesta, tal y como solicitaba la Delegación, y ha adjuntado un plano con la ubicación de los puntos concretos en el entorno de la Puerta del Sol. Pero además, en esta carta el equipo de gobierno municipal ha aprovechado para volver a hablar de "acampada ilegal", de dejación de funciones e inacción por parte del delegado y vuelve a enumerar los motivos de seguridad, salubridad, perjuicio económico y alteración que la acampada está causando a la capital.

Lo ha adelantado la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, en la comisión del ramo, donde ha reconocido que el escrito recibido ayer por el delegado les pareció "sorprendente" porque "hasta ahora parecía que no sabía nada de nada y tres semanas después pide saber dónde están los hidrantes y las columnas secas", reconociendo problemas de visibilidad, reconocimiento y seguridad.

Desde el Ayuntamiento de Madrid llevan desde el primer día que se levantó esta acampada en la Puerta del Sol asegurando que es ilegal, porque no se comunicó, porque no había conocimiento por parte de la Policía, porque genera problemas de seguridad y también de salubridad.

Por ello, el escrito insiste en la inacción y permisividad por parte de esa Delegación del Gobierno, algo que aseguran "ha provocado que algunas de las nuevas concentraciones y manifestaciones que se están llevando a cabo estos días, y que tampoco están siendo comunicadas previamente, generen problemas no sólo en lo relacionado a la circulación, sino también en lo que a la seguridad vial y a la seguridad ciudadana se refiere".

"Usted está siendo connivente con esas actuaciones al no exigir el cumplimiento de la normativa y no dar la información necesaria a las fuerzas policiales y, por lo tanto, también será responsable si en cualquiera de ellas se produce algún accidente o cualquier otra situación de peligro, tanto para los manifestantes, como para el resto de los ciudadanos y en especial también para los agentes de Policía Nacional y de Policía Municipal", añade el texto.

También recuerdan los enormes perjuicios que el comercio está teniendo en toda la zona y la especial preocupación de los afectados por estar ya en vísperas de la campaña navideña, donde muchos de esos locales generan una buena parte de sus ingresos de todo el año.

Por todo ello, vuelven a insistir en la "urgente necesidad de acabar con la situación de ilegalidad de esa acampada" y le exigen que, en el cumplimiento de sus obligaciones, "levante de inmediato la concentración ilegal, restableciendo así la normalidad en la Puerta del Sol de Madrid".