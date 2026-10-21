El Ayuntamiento se prepara para el corte total en ambos sentidos del túnel de la A-5: es un "punto de no retorno"

El Ayuntamiento de Madrid trabaja ya junto a la Comunidad de Madrid y al Consorcio Regional de Transportes en la redacción de un plan de movilidad para mitigar "las molestias" que pueda ocasionar el cierre del túnel de la A-5. Así lo ha avanzado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, durante una visita al Museo de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

De acuerdo con Carabante, las tres instituciones se reunirán para articular "un dispositivo de información" para alertar a los conductores y usuarios sobre los cortes. Asimismo, se coordinarán refuerzos en las frecuencias del suburbano madrileño, la EMT y los autobuses interurbanos.

El delegado ha precisado que también se dirigirá "a Cercanías para que en su caso refuerce la C-5". "Una vez que esté elaborado y aprobado ese plan de movilidad, daremos cuenta de él y por supuesto de las fechas de cierre" y reapertura del túnel, ha añadido.

No obstante, las primeras alteraciones sobre el trazado vial comenzarán este mismo viernes en el distrito de Latina. En concreto, se producirá el desvío en las inmediaciones de la calle Illescas, punto en el que se modificará la bifurcación de los carriles en sentido salida existentes. Según informó este lunes Borja Carabante, con este reordenamiento provisional, los vehículos transitarán por ambos lados de la futura boca del túnel. En el sentido salida, hacia Toledo, se dispondrá un único carril en cada sentido, una afección que permanecerá vigente "hasta la finalización de la obra".

La siguiente fase, calificada por el concejal como un "punto de no retorno", implicará la clausura integral del túnel tanto en la entrada como en la salida para acometer la demolición de la rampa de salida ubicada en el paseo de Extremadura. Desde el equipo municipal insisten en que la fecha concreta para este cierre y su posterior reapertura no se comunicará hasta que puedan hacerlo con "total credibilidad".